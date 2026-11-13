Tunisie: Panneaux solaires - Pourquoi les industriels tunisiens s'opposent à la réduction des droits de douane

Les fabricants tunisiens de panneaux solaires rejettent la proposition de réduction des droits de douane appliqués à l'importation de ces équipements, de 30 % à 10 %. Ils estiment qu'une telle mesure risque de pénaliser l'industrie locale et de réduire sa compétitivité, alors que les capacités de production nationales dépassent les besoins réels du marché.

Cette position a été exprimée jeudi 12 novembre 2026, lors d'une audition organisée conjointement par les commissions des finances et du budget de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts. La réunion s'inscrit dans le cadre de l'examen de l'article 50 du projet de loi de finances 2027, qui prévoit cette réduction des droits de douane sur les panneaux solaires importés.

Selon un communiqué du Conseil national des régions et des districts, les représentants du secteur ont indiqué que la capacité de production nationale dépasse 325 mégawatts par an, contre des besoins réels estimés à environ 200 mégawatts. Le secteur compte huit entreprises, dont trois totalement exportatrices, et génère près de 360 emplois.

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Les industriels considèrent que l'octroi d'avantages fiscaux à l'importation de produits disposant d'équivalents fabriqués localement va à l'encontre du principe de protection de l'industrie nationale. Ils ont également déploré l'absence d'étude d'impact et de concertation préalable avec les professionnels avant la présentation de cette mesure.

Ils ont, par ailleurs, souligné que la modification de la fiscalité applicable à ces produits est proposée pour la troisième fois, ce qui risque, selon eux, de porter atteinte à la stabilité fiscale et au climat de l'investissement.

Les représentants des fabricants ont également rappelé que les capacités de production nationales ne couvrent encore qu'une partie de l'objectif national fixé à 4 850 MW à l'horizon 2030. Ils ont affirmé que la suppression des avantages fiscaux entre 2025 et 2026 n'avait pas ralenti le rythme des installations. Selon leurs déclarations, l'objectif de 250 MW d'installations fixé pour 2026 avait même été atteint dès 2024.

Les députés plaident pour la protection de l'industrie locale

De leur côté, plusieurs députés ont estimé que la priorité devait être accordée au soutien de l'industrie nationale, en orientant les ressources mobilisées par les réductions fiscales vers le développement de la production locale.

Ils se sont notamment interrogés sur les raisons de la réintroduction de l'article 50, après son rejet lors d'un précédent examen, ainsi que sur les bénéficiaires réels de la baisse des droits de douane. Ils ont notamment soulevé la question de savoir si cette réduction profiterait effectivement aux consommateurs ou essentiellement aux importateurs.

D'autres députés ont demandé des précisions sur la nature de l'industrie tunisienne des panneaux solaires, le taux d'intégration locale, les différences de qualité et de prix entre les produits nationaux et importés, ainsi que la capacité des fabricants tunisiens à couvrir les besoins du marché en 2027.

En réponse, les représentants des industriels ont souligné que les opérations d'installation font elles-mêmes partie du processus industriel. Ils ont rappelé que les grands groupes internationaux ne fabriquent pas nécessairement l'ensemble des composants de leurs produits, estimant que l'industrie nationale constitue un pilier de la sécurité énergétique.

Ils ont également indiqué avoir demandé la création d'un laboratoire chargé de contrôler la qualité des panneaux solaires, qu'ils soient fabriqués localement ou importés. Toutefois, selon eux, les importateurs n'ont pas fourni d'échantillons de leurs produits pour permettre leur évaluation.

Les fabricants ont ainsi réitéré leur opposition à l'article 50 du projet de loi de finances 2027, estimant que son adoption risquerait de freiner le développement de l'industrie tunisienne et de compromettre sa compétitivité.

À l'issue de la séance, les députés ont réaffirmé leur attachement à la priorité accordée aux industries nationales et à la nécessité de les protéger et de les développer. Ils ont souligné leur rôle dans la création d'emplois, la production de richesse, la réduction de la dépendance aux importations, ainsi que le renforcement de la sécurité énergétique et la maîtrise du déficit commercial.

L'examen de l'article 50 se poursuivra lors des prochaines séances, après l'audition des représentants du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, appelés à apporter les éclaircissements nécessaires.