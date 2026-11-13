Afrique: FTAV - La Tunisie devient le 5e pays au monde à bénéficier d'un accord avec l'IATA

13 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de tourisme (FTAV) a annoncé la signature, jeudi 12 novembre 2026, d'un accord de partenariat avec l'Association internationale du transport aérien (IATA), au siège de la Fédération, en présence de Mohamed Kadrouch, directeur régional de l'IATA pour l'Afrique du Nord.

Grâce à cet accord, la Tunisie devient le cinquième pays au monde à bénéficier de ce dispositif, qui vise à faciliter l'obtention de l'accréditation IATA par les agences de voyages et à simplifier les procédures relatives à l'octroi de la licence GoLite.

Les compagnies aériennes membres de l'IATA assurent environ 85 % du trafic aérien mondial.

L'Association Internationale du Transport Aérien joue un rôle essentiel dans le soutien aux activités des compagnies aériennes ainsi que dans l'élaboration des politiques et des normes régissant l'industrie du transport aérien. Son siège principal est situé à Montréal, au Canada.

Fondée en 1945, l'IATA représentait, en 2026, plus de 370 compagnies aériennes, parmi lesquelles figurent les principaux transporteurs internationaux, dans plus de 120 pays.

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