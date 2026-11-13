Tunisie: Nabeul-Hammamet - Les hôtels fermés bientôt repris par de nouveaux investisseurs ?

Les autorités du gouvernorat de Nabeul envisagent de faciliter la cession par vente ou la conclusion de partenariats avec des investisseurs pour les hôtels fermés et laissés à l'abandon à Nabeul et à Hammamet. L'objectif est de débloquer les dossiers fonciers et administratifs en suspens, de remettre ces établissements en exploitation et de les réintégrer dans le circuit économique.

Cette démarche a été examinée lors d'une séance de travail élargie tenue jeudi 12 novembre 2026 au siège du gouvernorat, en présence de représentants des ministères du Tourisme et de l'Équipement, des municipalités de Nabeul et de Hammamet ainsi que des services de sécurité, selon un communiqué du gouvernorat.

Les participants ont notamment étudié les moyens d'assurer la sécurité des établissements hôteliers concernés et d'améliorer leurs conditions d'hygiène et leur situation environnementale. La majorité de ces hôtels à l'arrêt sont désormais considérés comme des points noirs sur les plans sécuritaire et environnemental, en raison de leur état d'abandon.

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Les discussions ont également porté sur les procédures engagées concernant ces biens immobiliers, en concertation avec plusieurs propriétaires et gestionnaires des hôtels concernés, des établissements bancaires et des administrateurs judiciaires.

Il s'agit notamment d'accélérer le traitement des dossiers en suspens afin de faciliter le transfert de propriété de ces établissements ou leur exploitation par de nouveaux investisseurs dans le secteur touristique.