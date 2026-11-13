Tunisie: Voitures - Cette proposition pourrait-elle faire baisser les prix ?

La Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles propose de réduire les droits de douane appliqués aux composants destinés à la fabrication de véhicules afin de permettre aux usines fermées de reprendre leurs activités, de renforcer la compétitivité de l'industrie automobile tunisienne et, à terme, de favoriser une baisse des prix sur le marché local.

Cette proposition a été présentée lors d'une séance parlementaire réunissant la Chambre et les commissions des finances des deux chambres législatives, a indiqué le président de l'organisation, Ibrahim Debache, intervenant jeudi 12 novembre 2026 sur Diwan Fm.

Selon lui, la demande annuelle sur le marché automobile tunisien oscille entre 80 000 et 90 000 véhicules depuis une dizaine d'années, alors que le quota annuel mis à disposition par le ministère du Commerce se situe entre 50 000 et 60 000 unités. Cet écart laisse apparaître un déficit estimé entre 20 000 et 30 000 véhicules par an.

Ibrahim Debache a souligné que le marché parallèle répond à une partie de cette demande non satisfaite. Les véhicules qui en proviennent représentent ainsi plus du tiers des immatriculations annuelles en Tunisie.

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Le président de la Chambre a également rappelé que plus de quatre usines automobiles, qui contribuaient à la création d'emplois, avaient fermé leurs portes en raison de leur incapacité à concurrencer les véhicules importés.

La réduction des droits de douane sur les composants automobiles permettrait, selon lui, à ces unités industrielles de reprendre leur activité et de retrouver leur compétitivité sur le marché national. À terme, l'objectif serait également de leur permettre de développer leurs capacités de production et d'exporter les véhicules fabriqués en Tunisie vers les marchés étrangers.

Au-delà de la relance industrielle et de la préservation des emplois, cette mesure vise également à renforcer la concurrence sur le marché local et à contribuer, à moyen terme, à une baisse des prix des voitures, offrant ainsi aux consommateurs de meilleures possibilités d'acquisition.