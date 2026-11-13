Tunisie: Zaghouan - 300 jacarandas pour embellir les entrées de la ville

Une campagne de plantation de 300 arbres de l'espèce jacaranda a été lancée jeudi 12 novembre 2026 à l'entrée de la ville de Zaghouan, du côté de la route de Tunis. Cette initiative est menée par l'équipe de reboisement de l'association « Volontaires pour vous », en coordination avec la municipalité de Zaghouan.

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer le couvert végétal, à renforcer la protection de l'environnement et à contribuer à atténuer les effets des changements climatiques.

L'initiative a également pour objectif d'améliorer le paysage urbain et d'embellir les entrées de la ville, les espaces publics, les abords des établissements de santé et des établissements scolaires, ainsi que le parcours menant au Temple des Eaux