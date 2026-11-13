Tunisie: Zaghouan - 300 jacarandas pour embellir les entrées de la ville

13 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Une campagne de plantation de 300 arbres de l'espèce jacaranda a été lancée jeudi 12 novembre 2026 à l'entrée de la ville de Zaghouan, du côté de la route de Tunis. Cette initiative est menée par l'équipe de reboisement de l'association « Volontaires pour vous », en coordination avec la municipalité de Zaghouan.

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer le couvert végétal, à renforcer la protection de l'environnement et à contribuer à atténuer les effets des changements climatiques.

L'initiative a également pour objectif d'améliorer le paysage urbain et d'embellir les entrées de la ville, les espaces publics, les abords des établissements de santé et des établissements scolaires, ainsi que le parcours menant au Temple des Eaux

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.