Tunisie: Condition militaire - L'armure et le foyer

Dans cette « grande muette », les hommes et les femmes , sentinelles silencieuses de notre tranquille sommeil, ne réclament jamais rien. Ils endossent l'uniforme comme une seconde peau, nouent leurs lacets à l'aube en sachant que le soir venu, le retour au bercail n'est pas une promesse, mais une grâce.

Ils font face aux vents contraires, protègent nos frontières et veillent sur nos nuits avec une abnégation qui force le respect éternel de la patrie. C'est pourquoi l'annonce faite au Conseil national des régions et des districts, portant sur la révision des avantages sociaux des militaires, résonne comme une évidence sacrée : il était grand temps de tendre la main à ceux qui tendent un bouclier à toute la nation.

Ce projet porté par le ministère de la Défense nationale ne se résume pas à de simples lignes budgétaires ou à un réajustement bureaucratique. C'est un acte de justice, un souffle d'humanité rendu à ces veilleurs de nuit. Quand on sait les risques inhérents à leur mission, revoir le système des rémunérations et des primes n'est pas un luxe, c'est la stricte reconnaissance de leur sacrifice quotidien.

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Et que dire de l'habitat ? Offrir des facilités à travers l'Office des logements militaires, c'est comprendre qu'un soldat ne peut porter la paix au dehors si son foyer est traversé par l'angoisse du lendemain. La stabilité d'une famille en uniforme est le socle invisible de notre souveraineté. De même, la modernisation de la santé militaire -- avec cette assurance maladie collective et la construction d'un hôtel pour les patients non résidents -- dessine un visage plus protecteur et bienveillant de l'État envers ses enfants.

Enfin, comment ne pas saluer l'hommage vibrant rendu à ceux qui ont payé le prix fort ? En coordonnant avec la Fondation Fida, l'accompagnement des familles des martyrs, des blessés et des victimes du terrorisme, la patrie montre qu'elle n'oublie rien, ni personne. Leurs promotions exceptionnelles et la garantie de conditions de vie dignes sont le minimum dû à ceux qui ont versé leur sang pour que vive notre drapeau.

Prendre soin de nos militaires, ce n'est pas seulement investir dans la défense ; c'est fortifier l'âme même de la nation. Merci à nos héros anonymes. La patrie, reconnaissante, vous regarde enfin avec les yeux du coeur.