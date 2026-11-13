Tunisie: Huile d'olive - Une experte tunisienne au jury du concours international de Buenos Aires

La spécialiste tunisienne de l'huile d'olive, la professeure Imene Trabelsi Trigui, participe en qualité de membre du jury à la cinquième édition du Buenos Aires International Olive Oil Competition (BAIOOC), organisée les 13 et 14 novembre 2026 dans la capitale argentine.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'ambassade de la République d'Argentine en Tunisie a salué la participation de l'experte tunisienne à cette compétition internationale, lui adressant ses félicitations et ses voeux de réussite. La représentation diplomatique a également souligné que cette participation constitue une occasion de mettre en valeur l'expertise et le savoir-faire tunisiens dans le domaine de l'oléiculture, tout en illustrant les liens d'amitié entre la Tunisie et l'Argentine.

Créé en 2021, le BAIOOC distingue les huiles d'olive vierges extra issues des différentes régions productrices à travers le monde. Selon le site officiel de la compétition, les échantillons sont soumis à une évaluation sensorielle professionnelle à l'aveugle, destinée à apprécier leur qualité et leurs caractéristiques. L'édition 2026 est la cinquième organisée dans la capitale argentine.

Buenos Aires International Olive Oil Competition

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La présence d'une experte tunisienne au sein du jury contribue ainsi au rayonnement de l'expertise nationale dans un secteur où la Tunisie figure parmi les pays producteurs d'huile d'olive.