Tunisie: Électricité - Le pays risque de ne pas être prête pour l'été 2027, alerte Ali Kanzari

La Tunisie pourrait ne pas achever à temps les projets annoncés pour prévenir les coupures d'électricité durant l'été 2027. C'est l'alerte lancée par Ali Kanzari, président de la Chambre syndicale nationale des entreprises d'installation et de maintenance des équipements photovoltaïques, qui met en garde contre un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande d'électricité.

Intervenant sur Express FM, Ali Kanzari a rappelé que la demande nationale en électricité progressait de 5 % par an. Sur la base d'une capacité totale installée de production estimée à 6 000 mégawatts (MW), cette évolution nécessiterait la mise à disposition de 300 MW supplémentaires dès 2027.

Or, les tensions sur l'approvisionnement pourraient s'accentuer au cours de l'été prochain. Selon l'intervenant, l'écart entre l'offre et la demande d'électricité lors des pics de consommation de l'année dernière s'était situé entre 2 000 et 2 500 MW. Ce déficit pourrait atteindre environ 2 800 MW en 2027.

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Ali Kanzari a également relevé que le plan annoncé par la cheffe du gouvernement pour améliorer les performances des centrales électriques existantes ne pourrait pas produire ses effets à court terme. Sa mise en oeuvre nécessite, en effet, le lancement préalable d'un appel d'offres, ce qui repousserait son entrée en application à 2028.

Face à ces contraintes, le responsable professionnel considère que l'Algérie demeure la seule option sur laquelle la Tunisie peut compter pour renforcer ses approvisionnements en électricité. Il a toutefois estimé que l'accord conclu entre les deux pays, portant sur la fourniture de 800 MW à la Tunisie, n'avait pas permis de couvrir les besoins nationaux au cours de l'année écoulée.

Il a ainsi évoqué la possibilité pour la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) de négocier avec son homologue algérien, Sonelgaz, une augmentation des volumes d'électricité fournis.

Parallèlement, Ali Kanzari a plaidé en faveur d'un développement plus soutenu de l'énergie solaire photovoltaïque, qu'il considère comme l'un des leviers permettant de renforcer les capacités nationales de production. Selon lui, la puissance installée issue de cette filière aurait dû atteindre au moins 2 500 MW en Tunisie.

Enfin, il a appelé à accorder davantage d'importance au développement de la mobilité électrique, notamment à travers la mise en place d'un nombre suffisant de bornes de recharge et le renforcement du réseau dans les différentes régions du pays.