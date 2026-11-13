Tunisie: Embouteillages à El Aouina - Le ministère de la Défense ferme la porte à une nouvelle voie

13 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a écarté, jeudi 12 novembre 2026, la possibilité d'ouvrir, dans l'immédiat, une voie publique traversant la base militaire d'El Aouina et débouchant sur la route nationale n°9, malgré l'examen de plusieurs pistes visant à désengorger la circulation dans la région.

Intervenant lors d'une séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027, le ministre a indiqué que cette proposition était incompatible avec les impératifs de la sécurité militaire et la protection des habitants de l'installation militaire.

Il a expliqué que l'ouverture de cette voie entraînerait une fragmentation de l'emprise militaire, susceptible de compromettre le fonctionnement et la sécurité de ses différentes infrastructures, notamment ceux de l'aéroport militaire d'El Aouina.

Khaled Sehili a toutefois précisé que l'impossibilité de mettre en oeuvre cette proposition à ce stade n'empêchait pas la poursuite de la réflexion sur des solutions et des mécanismes alternatifs pour remédier aux problèmes de circulation dans la région.

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