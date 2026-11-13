Tunisie: Ariana supérieure - Une déviation de la circulation pendant 15 jours

Une déviation partielle de la circulation sera mise en place à partir du 14 novembre 2026 à la rue du Nil, à l'Ariana supérieure, pour une durée de 15 jours, en raison des travaux d'aménagement de l'oued Orouriche, a annoncé le ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Selon un communiqué publié par le ministère sur sa page Facebook, cette mesure est prévue dans le cadre des travaux supervisés par la Direction de l'hydraulique urbaine.

Durant cette période, la circulation sera organisée en sens unique dans les deux directions, à l'aller comme au retour, au niveau du tronçon concerné par les travaux.

Le ministère appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à respecter la signalisation mise en place et à réduire leur vitesse afin de prévenir les risques d'accident.