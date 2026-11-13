Tunisie: Viandes rouges - Pourquoi les prix baissent-ils au pays ?

La baisse des prix des viandes rouges en Tunisie s'explique notamment par le recul des prix des crevettes et des viandes blanches, qui offrent aux consommateurs des alternatives moins coûteuses, a indiqué le conseiller économique de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) et porte-parole de l'organisation, Fethi Ben Khalifa.

Intervenant jeudi 12 novembre 2026 sur Diwan Fm, Fethi Ben Khalifa a démenti que le recul des prix des viandes rouges soit lié à la disponibilité des animaux restants de l'Aïd al-Adha dernier, contrairement à certaines informations relayées à ce sujet.

Il a expliqué que cette baisse s'inscrit dans un contexte marqué par le recul des prix des crevettes, qui a également contribué à faire baisser ceux des viandes blanches. Ces produits constituent ainsi des alternatives aux viandes rouges et influent sur la demande des consommateurs.

Le responsable a également évoqué d'autres facteurs, notamment la multiplication des charges et des dépenses quotidiennes des ménages, qui conduit, selon lui, les citoyens à réduire leurs achats et à renoncer à certains produits de consommation.