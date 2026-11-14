Tunisie-Japon - Un Forum économique prévu à Tunis les 21 et 22 décembre

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, M. Mohamed Ben Ayed, a reçu, vendredi 13 novembre 2026, M. SAITO Jun, Ambassadeur du Japon en Tunisie.

Cette rencontre a été l'occasion de souligner la profondeur des relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays, ainsi que leur développement continu dans les différents domaines, notamment à l'occasion de la célébration, cette année, du soixante-dixième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le renforcement de ces relations, de diversifier les domaines de coopération bilatérale et de les hisser à des niveaux plus élevés, au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples amis.

Les discussions ont notamment porté sur les principales échéances bilatérales à venir, en particulier le Forum économique tuniso-japonais, qui se tiendra à Tunis les 21 et 22 décembre 2026.

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À cet égard, le Secrétaire d'État a souligné l'importance d'assurer une préparation optimale de cet important rendez-vous économique, afin de garantir une participation active et élargie des représentants des secteurs public et privé des deux pays, de contribuer à l'identification de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement et de renforcer les échanges économiques et commerciaux.

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