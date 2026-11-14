Tunisie-Oman - Vers un renforcement de la coopération militaire bilatérale

La Tunisie et le Sultanat d'Oman entendent renforcer leur coopération militaire et élargir ses domaines d'intervention, notamment dans les secteurs de la formation, de l'entraînement et de la cybersécurité.

Cette volonté a été exprimée lors d'une rencontre tenue vendredi 13 novembre 2026 au siège du ministère de la Défense nationale, entre le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, et l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisie, Dr Hilal Abdullah Ali Alsanani.

À cette occasion, les discussions ont porté sur les mécanismes susceptibles de consolider les relations militaires entre les deux pays et de diversifier les domaines de coopération d'intérêt commun.

Le ministre de la Défense nationale a salué les relations fraternelles et la profondeur des liens historiques privilégiés unissant les deux pays. Il a souligné la nécessité de développer davantage la coopération militaire bilatérale, notamment à travers son institutionnalisation et la mise en place d'un cadre juridique régissant un partenariat durable, afin de lui assurer davantage d'efficacité.

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Les perspectives évoquées concernent particulièrement la formation, l'entraînement et la cybersécurité, ainsi que l'échange d'expertises, de places de formation et d'études, et de renseignements. Ces domaines de coopération sont de nature à contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des institutions militaires des deux pays.

De son côté, l'ambassadeur omanais s'est félicité de la solidité des relations entre la Tunisie et le Sultanat d'Oman, saluant notamment les progrès enregistrés dans le domaine de la coopération militaire.

Il a réaffirmé la disponibilité de son pays à élargir davantage les champs de cette coopération, en s'appuyant sur les mécanismes de travail commun et de coordination bilatérale, afin de la hisser à des niveaux supérieurs, de réaliser les objectifs escomptés et de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

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