Afrique: Tunisie-ZLECAf - Les corridors commerciaux africains au coeur des priorités

L'étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé à accélérer la concrétisation des projets de coopération entre la Tunisie et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), notamment ceux visant à renforcer la connectivité logistique et les infrastructures commerciales à l'échelle du continent.

Lors d'une séance de travail, vendredi à Accra (Ghana), avec le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, le ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur de l'intégration économique africaine et son soutien au processus de mise en oeuvre de la Zone et ce, en marge de sa participation à la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, indique, vendredi, le département des Affaires étrangères.

Mohamed Ali Nafti a, notamment, souligné la participation active de la Tunisie aux différentes étapes des négociations relatives à la ZLECAf, son adhésion précoce à ses initiatives et sa volonté de passer à la phase de concrétisation effective des projets, conformément aux Objectifs de développement durable et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

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Dans ce contexte, Mohamed Ali Nafti a plaidé pour la finalisation des négociations et la signature du programme de travail conjoint entre les deux parties, convenu lors de la visite du secrétaire général de la ZLECAf en Tunisie en juin 2026.

Il a, également, insisté sur la nécessité de poursuivre l'examen des mécanismes de mise en oeuvre de projets destinés à soutenir la connectivité logistique et les infrastructures continentales, en particulier les corridors commerciaux terrestres africains, considérés comme un levier essentiel pour faciliter la circulation des biens et des services et renforcer les chaînes de valeur régionales et continentales.

Les discussions ont, en outre, porté sur les préparatifs de la quatrième édition du Forum économique africain « BIASHARA AFRIKA », prévue en Tunisie en 2027, ainsi que sur le renforcement de la coordination entre le Secrétariat général de la ZLECAf et les institutions économiques africaines établies en Tunisie, afin d'assurer une meilleure harmonisation de leurs programmes et activités.

De son côté, Wamkele Mene a salué le rôle joué par la Tunisie dans la mise en oeuvre de l'accord portant création de la ZLECAf, ainsi que ses efforts ayant contribué à l'achèvement du cadre juridique de cette Zone.

Il s'est, aussi, félicité des programmes de coopération menés conjointement et a exprimé la volonté du Secrétariat général de poursuivre et de renforcer ce partenariat, notamment dans les domaines du développement des compétences et du renforcement des capacités.

Le secrétaire général a, par ailleurs, salué l'expertise des compétences tunisiennes exerçant au sein de son institution, tout en soulignant l'importance de poursuivre les efforts conjoints pour surmonter les obstacles aux échanges commerciaux et aux investissements entre la Tunisie et les autres pays du continent africain.