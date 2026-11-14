Tunisie: Visa Schengen - Ce pays transfère à Tunis le traitement des demandes des Algériens

⏱ 2 min de lecture🔊 Écouter l'article∎ Arrêter🔖 Lire plus tard🔗 Copier le lien Facebook Twitter/X LinkedInThreads WhatsAppLe traitement des demandes de visa pour la Roumanie déposées par les ressortissants algériens a été transféré à l'ambassade roumaine à Tunis, selon une annonce attribuée à la représentation diplomatique roumaine à Alger. Cette décision intervient en raison d'un manque de personnel au sein de son ambassade en Algérie, qui avait entraîné des difficultés dans le traitement des dossiers.

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, l'ambassade de Roumanie à Alger indique que, sur décision du ministère roumain des Affaires étrangères, les activités liées au traitement des demandes de visa ont été transférées à sa représentation diplomatique à Tunis.

Cette mesure vise à mettre fin à la situation de blocage provoquée par l'insuffisance des effectifs au sein du département consulaire de l'ambassade à Alger et à assurer la continuité du traitement des demandes.

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Concernant les dossiers déjà déposés, les demandeurs concernés seront informés individuellement des suites réservées à leurs demandes, à travers l'adresse électronique renseignée sur la plateforme officielle eViza lors de leur inscription.

L'ambassade invite ainsi les personnes concernées à consulter régulièrement leur messagerie électronique, y compris le dossier des courriers indésirables, afin de ne manquer aucune communication relative à leur dossier.

Toutefois, l'annonce ne précise ni la durée de cette nouvelle organisation ni les modalités pratiques de traitement des demandes à Tunis. Le calendrier de résorption des dossiers en attente et les éventuels délais supplémentaires n'ont pas non plus été communiqués.

Il convient de rappeler que l'ambassade de Roumanie à Alger avait annoncé, en octobre dernier, une nouvelle suspension temporaire de ses activités consulaires, y compris le traitement des demandes de visa, en raison d'une pénurie de ressources humaines au sein de son département consulaire.

Par ailleurs, selon les règles publiées sur le portail officiel eViza du ministère roumain des Affaires étrangères, les demandes de visa peuvent être déposées auprès d'une représentation diplomatique roumaine située dans un pays où le demandeur séjourne ou réside légalement. Les ressortissants algériens souhaitant effectuer leurs démarches à Tunis devront donc tenir compte de ces conditions et des éventuelles instructions particulières de l'ambassade.