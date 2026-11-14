Tunisie: Sécurité énergétique - Un nouveau modèle pour réduire les dépendances

Les tensions géopolitiques, la hausse des prix des hydrocarbures et la fragilité des chaînes d'approvisionnement mettent en lumière les vulnérabilités énergétiques de la Tunisie. Une dépendance extérieure qui pèse de plus en plus sur les équilibres économiques et pose la question de la souveraineté nationale.

Géopolitiques, la fragilité des chaînes d'approvisionnement force les Etats à repenser leur sécurité stratégique. La sécurité énergétique est l'une des priorités durant cette conjoncture, laquelle est caractérisée par la hausse des prix des produits pétroliers à l'échelle mondiale et ses répercussions sur la facture énergétique des pays. Les crises mondiales révèlent brutalement les dépendances extérieures en énergie. Dans ce contexte, consolider l'indépendance énergétique de la Tunisie n'est plus une option : la maîtrise des infrastructures et la sécurisation des stocks deviennent le socle de la résilience nationale.

Les dépendances actuelles, les recompositions des alliances et la concurrence autour des nouvelles filières énergétiques représentent autant de risques que d'opportunités. «La question centrale n'est donc pas seulement de savoir comment la Tunisie peut sécuriser son approvisionnement, mais comment elle peut utiliser la transformation du système énergétique pour renforcer sa souveraineté économique et accélérer son développement », révèle l'étude publiée récemment par l'Iace, intitulée «Sécurité énergétique de la Tunisie : construire des marges de manoeuvre dans l'interdépendance».

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La transition énergétique ne pourra devenir un véritable levier de développement que si elle s'accompagne d'investissements productifs, d'une transformation industrielle, d'un renforcement des compétences et d'une gouvernance crédible. L'enjeu, pour la Tunisie, «est de ne pas rester à la périphérie des nouvelles chaînes de valeur énergétiques, en se limitant à l'importation d'énergie ou à l'exportation de ressources. Il est de construire une position dans laquelle l'énergie soutient la compétitivité des entreprises, attire les investissements, favorise l'innovation et élargit les marges de décision du pays», c'est le constat central de cette étude qui érige la transition énergétique en choix stratégique de son modèle de développement.

Selon la même source, la sécurité énergétique de la Tunisie ne peut plus se penser comme une simple question d'accès au pétrole et au gaz. « Le choc d'offre de 2026 autour du détroit d'Ormuz et la dynamique de la transition énergétique déplacent les vulnérabilités vers le gaz naturel liquéfié, les réseaux électriques, le numérique et les matériaux critiques ».

Pour que la Tunisie puisse passer d'un modèle de pays de transit, fondé sur la rente du gaz algérien, à un modèle de pays-plateforme qui crée de la valeur, l'Iace propose des orientations axées sur l'accélération de la transition nationale, le renforcement de la gouvernance et la diplomatie énergétiques. La Tunisie cumule trois des expositions: un fournisseur gazier dominant, une électricité produite presque exclusivement au gaz et une dépendance qui s'aggrave.

À fin juillet 2026, deux tiers de ses besoins en énergie primaire étaient couverts par des ressources extérieures, et le déficit commercial énergétique progressait de 29% sur un an.

Orientations prioritaires

Les orientations prioritaires, telles que mentionnées dans l'étude, sont focalisées sur l'accélération de la transition énergétique et l'engagement d'une stratégie de rupture à long terme. « La priorité est de passer de l'ambition à l'exécution», lit-on. Et de préciser : «la Stratégie énergétique à l'horizon 2035 doit se traduire par des projets concrets, des investissements mobilisés, un calendrier d'exécution crédible et des responsabilités clairement définies ».

Mais au-delà de cet horizon, la Tunisie doit engager une réflexion stratégique à long terme, «capable de dépasser les trajectoires actuelles et de repenser en profondeur le modèle énergétique». Cette transformation suppose d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, de moderniser les réseaux électriques, de développer les capacités de stockage, de renforcer l'efficacité énergétique et de mieux maîtriser la demande.

L'enjeu n'est pas uniquement de produire davantage d'énergie décarbonée, mais de garantir une énergie disponible, compétitive et fiable pour les ménages et les entreprises. Cela nécessite de lever les obstacles réglementaires, d'accélérer les projets, de sécuriser les financements et de renforcer les capacités du réseau à intégrer une part croissante de production renouvelable. La réduction de la facture énergétique, la sécurisation de l'approvisionnement et l'accès à une énergie compétitive constituent des conditions essentielles pour soutenir l'investissement productif, renforcer l'industrie et améliorer l'attractivité économique du pays.

La même source souligne la nécessité de diversifier les partenariats pour réduire les vulnérabilités et préserver la souveraineté. «Face aux tensions sur les marchés et la recomposition des alliances énergétiques, la Tunisie doit éviter que ses contraintes d'approvisionnement ne se transforment en dépendances stratégiques durables».

Il faudrait ainsi consolider les coopérations existantes, tout en élargissant les options disponibles en matière d'approvisionnement, d'infrastructures, de technologies, de financement et d'interconnexions électriques. «La diversification des partenaires ne signifie pas multiplier les accords sans cohérence, mais disposer de plusieurs options crédibles afin de renforcer la capacité de négociation du pays».

La diplomatie énergétique, un instrument à part entière

La réussite de la transition énergétique dépend autant de la qualité des décisions publiques que des ressources financières et technologiques mobilisées. Elle exige une gouvernance capable d'inscrire les choix énergétiques dans la durée, de garantir la cohérence entre les politiques publiques et d'assurer la continuité des projets, et ce, en renforçant la coordination entre les acteurs publics, les entreprises, les investisseurs, les institutions de recherche et les partenaires internationaux.

Parallèlement, « la diplomatie énergétique doit devenir un instrument à part entière de la politique économique extérieure. La négociation des accords d'approvisionnement, des interconnexions, des projets d'hydrogène et des financements internationaux doit s'appuyer sur une vision nationale claire des intérêts à défendre, des concessions acceptables et des retombées attendues».

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