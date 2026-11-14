Afrique: Sécurité hydrique en Afrique - Renforcer impérativement la surveillance de l'eau

Sécheresses qui s'éternisent, crues imprévisibles, ressources en eau sous pression : le continent africain fait face à des risques hydriques grandissants. Dans ce contexte, surveiller les ressources et anticiper les phénomènes extrêmes deviennent un enjeu majeur. C'est l'un des principaux constats ressortis des échanges consacrés aux grands enjeux de l'eau en Afrique, organisés les 10, 11 et 12 novembre 2026 autour de trois tables rondes réunissant spécialistes, chercheurs et acteurs du secteur.

Intervenant lors de la table ronde consacrée au rôle des «châteaux d'eau africains » dans la sécurité hydrique des pays et des écosystèmes, Dr Dominique Berod, chef de la Division de la surveillance du système terrestre à l'Organisation météorologique mondiale (OMM), a rappelé le rôle essentiel des massifs montagneux, des hauts plateaux, des aquifères et des forêts dans l'alimentation des fleuves, la recharge des nappes et la régulation des ressources hydriques.

Renforcer les réseaux de mesure...

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S'appuyant sur le rapport de l'OMM «État des ressources en eau dans le monde 2025 », publié en septembre dernier, l'expert a dressé un constat préoccupant. L'année 2025 a été marquée par des conditions plus sèches que la normale et une diminution de la quantité globale d'eau terrestre disponible pour les sociétés, les activités économiques et les écosystèmes. À cette raréfaction s'ajoute une variabilité croissante du cycle hydrologique, qui rend les phénomènes météorologiques et hydrologiques plus difficiles à anticiper. «Les saisons commencent à s'effacer», a-t-il relevé, évoquant des crues survenant durant des périodes sèches et des épisodes de sécheresse pouvant durer sept à huit ans dans certains pays.

L'Asie et l'Afrique figurent parmi les régions les plus exposées aux catastrophes liées à l'eau. Pour l'OMM, qui accompagne 193 pays membres, la priorité est de renforcer les réseaux de mesure et la collecte des données sur les précipitations, les eaux de surface, les nappes souterraines et l'évaporation. Ces informations sont indispensables pour améliorer les prévisions et orienter les décisions publiques ainsi que les investissements hydrauliques.

Cette démarche se heurte toutefois au coût des équipements, au manque de personnel qualifié et aux difficultés d'entretien.

Certains instruments de mesure des débits peuvent atteindre 20.000 dollars, sans compter les dépenses de maintenance. L'expert a également pointé la fragmentation des systèmes d'information.

Les données produites par les différents organismes ne sont pas toujours compatibles, ce qui limite leur exploitation et peut entraîner une duplication des équipements. Il a ainsi plaidé pour des standards communs et une meilleure interopérabilité des données.

Dans cette perspective, l'OMM développe notamment le Système d'information de l'OMM (WIS 2.0) et le Système d'observation hydrologique mondial (WHOS), destinés à faciliter l'échange et l'exploitation des données, quels que soient leurs formats d'origine.

L'IA, un outil complémentaire

Les observations satellitaires, notamment celles des missions «Swot», Sentinel et Grace, élargissent les possibilités de surveillance hydrologique en fournissant des informations sur les cours d'eau, les précipitations et les ressources souterraines. Elles complètent les mesures de terrain, sans les remplacer, et doivent être calibrées à partir de données fiables. Il en va de même pour l'intelligence artificielle, dont les modèles peuvent améliorer les prévisions à condition de disposer de données suffisantes pour leur entraînement et leur validation.

Dominique Berod a également évoqué les possibilités offertes par les mesures citoyennes et les instruments innovants à moindre coût, qui permettent d'envisager des réseaux de surveillance plus accessibles et durables.

À titre d'exemple, il a cité le lancement officiel d'un projet de surveillance des ressources en eau et de développement des systèmes de prévision dans l'ensemble du bassin du lac Tchad. Mené avec les pays concernés, la Commission du bassin du lac Tchad et le Partenariat mondial pour l'eau, ce projet bénéficie d'un financement du Fonds d'adaptation.

Sur quatre à cinq ans, il devrait renforcer les capacités régionales de suivi et d'anticipation.

La sécurité hydrique africaine ne dépend pas uniquement de la disponibilité physique de l'eau, mais aussi de la capacité des pays à mesurer la ressource, anticiper les risques et coordonner leurs politiques. Pour l'OMM, la coopération entre services nationaux, agences de bassin, institutions scientifiques et décideurs financiers est indispensable. Investir dans la connaissance de la ressource permet également de réduire le coût économique des catastrophes et de mieux protéger les activités agricoles, les populations et les écosystèmes, a conclu l'expert.

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