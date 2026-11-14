À l'occasion de leur 37e édition, qui marque également le 60e anniversaire de leur création, les Journées cinématographiques de Carthage dévoilent les treize films tunisiens retenus dans les différentes sections compétitives. Une sélection qui conjugue le retour de cinéastes après plusieurs années d'absence, la présence de réalisateurs confirmés et l'émergence de nouvelles signatures.

- Treize films tunisiens prendront part aux différentes compétitions de la 37e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), prévue du 12 au 19 décembre 2026. À l'heure où le festival célèbre six décennies d'existence, cette sélection offre un aperçu des différentes sensibilités qui traversent aujourd'hui le cinéma national. Elle est aussi marquée par des retrouvailles, avec le retour de certains cinéastes que l'on n'avait pas retrouvés depuis longtemps dans le paysage compétitif carthaginois, et par la présence de nouveaux talents qui viennent inscrire leurs premiers jalons sur cette scène.

Parmi ces retrouvailles figure notamment Kamel Laaridhi, qui revient avec The H@llow Man, son premier long-métrage de fiction, après un parcours jalonné de réalisations, dont Gharsallah, la semence de Dieu et Rossini Palace. Ce retour prend une résonance particulière, puisqu'il marque une nouvelle étape dans le parcours du cinéaste.

Autre réalisateur qui retrouve les JCC, Elyes Baccar présente Les rêves candides dans la section Nouvelles Visions. Après Rouge Parole, Lost in Tunisia et Tunis by Night..., le cinéaste revient avec une nouvelle proposition, renouant ainsi avec un rendez-vous qui a accompagné plusieurs générations de réalisateurs tunisiens.

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Dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction, trois films défendront les couleurs tunisiennes : The H@llow Man de Kamel Laaridhi, Le Temps des coquelicots de Faten Jaziri et Au-delà du soleil d'Aziz Shennawy.

La compétition officielle des longs-métrages documentaires réunit trois cinéastes, dont les parcours méritent une attention particulière : Ridha Tlili avec De l'autre côté, Nidhal Guiga avec Tunis-Berlin et Abdallah Yahya avec Na'dine. Tous trois ont déjà fait preuve d'un engagement affirmé dans le cinéma, développant des démarches personnelles et des regards singuliers sur le réel. Leur présence dans cette compétition témoigne d'une génération de cinéastes qui, loin de se limiter à l'exercice du témoignage, font du documentaire un véritable espace de recherche, de questionnement et de prise de position. Des trajectoires prometteuses qui contribuent à enrichir et à renouveler le cinéma du réel en Tunisie.

La compétition officielle des courts-métrages comptera quatre films : En silence d'Amine Lakhnech, De rêver l'Homme s'est arrêté de Youssef Sanheji, Sociophobia de Malek Hebiri et À la recherche de Omar Madani de Youssef Ben Ammar. Un espace où se croisent différentes démarches de réalisation et où de nouvelles signatures viennent enrichir le paysage cinématographique. La section Nouvelles Visions accueillera Les rêves candides d'Elyes Baccar. Cette compétition entend mettre en avant des écritures singulières et des langages cinématographiques novateurs.

Enfin, Carthage Ciné-Promesse, consacrée aux productions des écoles de cinéma et aux jeunes réalisateurs, accueillera deux oeuvres tunisiennes : Ça tourne de Maya Makhlouf et Livret de famille de Youssef Ghariani. Une section qui porte particulièrement l'enjeu de la relève et de la transmission, en offrant une première visibilité à de jeunes parcours.

Au-delà du nombre de films sélectionnés, cette présence tunisienne raconte ainsi plusieurs mouvements : des cinéastes qui renouent avec les JCC, des réalisateurs qui poursuivent leur cheminement et de jeunes créateurs qui viennent à leur tour prendre place dans l'histoire du festival.