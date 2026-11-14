Congo-Kinshasa: Grand Inga - Le projet de loi sur sa mise en oeuvre déclaré recevable à l'Assemblée nationale

Le projet Grand Inga a franchi une nouvelle étape sur le plan législatif. L'Assemblée nationale a déclaré recevable, mercredi 11 novembre, le projet de loi destiné à encadrer sa mise en oeuvre.

Avec un potentiel estimé à 44 000 mégawatts, cette infrastructure énergétique située sur le fleuve Congo, dans la province du Kongo-Central, est considérée comme l'un des plus grands projets hydroélectriques au monde. Selon le gouvernement, elle pourrait contribuer à réduire le déficit énergétique du pays et soutenir son industrialisation.

Toutefois, avant son adoption définitive, le texte devra encore être examiné par les commissions parlementaires compétentes.

Présenté aux députés nationaux par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Aimé Sakombi Molendo, le projet de loi vise à doter Grand Inga d'un cadre juridique et institutionnel spécifique afin de garantir la souveraineté de l'État sur le site, de sécuriser les investissements et de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux liés à sa réalisation.

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167 200 mégawatts en vue

Avec une capacité projetée de 44 000 mégawatts, Grand Inga représente plus du quart du potentiel hydroélectrique national, estimé à 167 200 mégawatts.

Devant les députés, le ministre a plaidé pour une valorisation accrue de cette ressource stratégique afin d'améliorer l'offre en électricité et de soutenir le développement économique du pays.

Le projet prévoit six phases successives, allant d'Inga 3 à Inga 8. À ce jour, seules les centrales Inga 1 et Inga 2 sont en exploitation.

Pour le gouvernement, la réalisation de cette infrastructure pourrait favoriser l'accès à l'électricité, accélérer l'industrialisation, attirer davantage d'investissements et créer des emplois, tout en renforçant la position de la RDC dans le secteur énergétique africain.

Après sa recevabilité, le texte a été transmis à la commission de l'Aménagement du territoire et des Infrastructures pour examen approfondi, avec l'implication de la commission Économique et financière (ECOFIN).

Cette étape législative est considérée comme un préalable important à la mobilisation des financements nécessaires à la concrétisation du projet.