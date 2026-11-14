Congo-Kinshasa: Grand Inga - Le projet de loi sur sa mise en oeuvre déclaré recevable à l'Assemblée nationale

13 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le projet Grand Inga a franchi une nouvelle étape sur le plan législatif. L'Assemblée nationale a déclaré recevable, mercredi 11 novembre, le projet de loi destiné à encadrer sa mise en oeuvre.

Avec un potentiel estimé à 44 000 mégawatts, cette infrastructure énergétique située sur le fleuve Congo, dans la province du Kongo-Central, est considérée comme l'un des plus grands projets hydroélectriques au monde. Selon le gouvernement, elle pourrait contribuer à réduire le déficit énergétique du pays et soutenir son industrialisation.

Toutefois, avant son adoption définitive, le texte devra encore être examiné par les commissions parlementaires compétentes.

Présenté aux députés nationaux par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Aimé Sakombi Molendo, le projet de loi vise à doter Grand Inga d'un cadre juridique et institutionnel spécifique afin de garantir la souveraineté de l'État sur le site, de sécuriser les investissements et de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux liés à sa réalisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

167 200 mégawatts en vue

Avec une capacité projetée de 44 000 mégawatts, Grand Inga représente plus du quart du potentiel hydroélectrique national, estimé à 167 200 mégawatts.

Devant les députés, le ministre a plaidé pour une valorisation accrue de cette ressource stratégique afin d'améliorer l'offre en électricité et de soutenir le développement économique du pays.

Le projet prévoit six phases successives, allant d'Inga 3 à Inga 8. À ce jour, seules les centrales Inga 1 et Inga 2 sont en exploitation.

Pour le gouvernement, la réalisation de cette infrastructure pourrait favoriser l'accès à l'électricité, accélérer l'industrialisation, attirer davantage d'investissements et créer des emplois, tout en renforçant la position de la RDC dans le secteur énergétique africain.

Après sa recevabilité, le texte a été transmis à la commission de l'Aménagement du territoire et des Infrastructures pour examen approfondi, avec l'implication de la commission Économique et financière (ECOFIN).

Cette étape législative est considérée comme un préalable important à la mobilisation des financements nécessaires à la concrétisation du projet.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.