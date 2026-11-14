Congo-Kinshasa: Kongo-Central - L'ACAJ réclame une procédure impartiale dans le dossier des 9 millions de dollars

13 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) appelle à une instruction rigoureuse dans le dossier portant sur un présumé détournement de plus de 9 millions de dollars américains au Kongo-Central. Cette réaction intervient après la décision provisoire de la Cour des comptes mettant en cause plusieurs responsables provinciaux.

Dans un communiqué publié mercredi, l'organisation de défense des droits humains estime que cette affaire constitue un test important pour les mécanismes de contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption.

Selon les conclusions provisoires de la Cour des comptes, le gouverneur, le ministre des Finances du Kongo-Central et l'ordonnateur délégué provincial sont concernés par les investigations en cours.

Pour l'ACAJ, il est essentiel que la procédure se déroule dans le respect des principes d'indépendance de la justice et des droits de la défense, tout en garantissant la manifestation de la vérité.

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Le recouvrement des fonds au coeur des préoccupations

L'organisation insiste également sur la nécessité de récupérer les fonds publics dont l'utilisation fait l'objet de contestation, si les faits sont établis par les instances compétentes.

Elle estime que les ressources de l'État doivent être protégées et utilisées au bénéfice de la population.

Contacté par la presse, le gouverneur du Kongo-Central, Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, n'a pas souhaité commenter les conclusions provisoires rendues publiques.

Le dossier devrait poursuivre son cours devant les instances compétentes afin de permettre l'établissement des responsabilités éventuelles.

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