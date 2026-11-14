Congo-Kinshasa: COP31 - « La forêt du Congo est le poumon du monde », affirme Gédéon Bakerethi

13 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville d'Antalya, en Türkiye, accueille du 9 au 20 novembre 2026 la 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31). Cette rencontre internationale intervient dans un contexte marqué par l'intensification des effets du dérèglement climatique et la montée des préoccupations liées à la sécurité énergétique.

Grâce aux forêts du bassin du Congo, à ses tourbières et à ses minerais critiques, la RDC entend faire valoir son statut de « pays-solution » dans la lutte contre le réchauffement de la planète.

Intervenant sur Radio Okapi ce vendredi 13 novembre, Gédéon Bakerethi, expert en communication environnementale, explique que l'implication de la RDC vise à bâtir une riposte mondiale tout en attirant des financements verts grâce à son potentiel écologique.

Pour lui, en participant à ces assises, la RDC peut valoriser sa capacité d'absorption du carbone pour attirer des investissements verts, tout en pesant sur les priorités absolues du sommet.

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« La forêt du Congo est le poumon du monde, elle peut séquestrer une grande quantité de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais cette richesse représente également une grande responsabilité », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il précise que plusieurs défis persistent pour traduire les engagements liés au changement climatique en résultats concrets à Antalya.

Pour lui, la RDC doit notamment obtenir des financements climatiques justes et accessibles pour protéger efficacement ses forêts, tout en répondant aux besoins énergétiques et économiques urgents de sa population.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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