Congo-Kinshasa: L'apprentissage des langues étrangères séduit de plus en plus de jeunes Kinois

De plus en plus de jeunes s'intéressent à l'apprentissage des langues étrangères dans la capitale congolaise. De l'anglais au japonais, en passant par l'allemand et tant d'autres, les jeunes de Kinshasa y voient une opportunité d'élargir leurs perspectives académiques, culturelles et professionnelles.

Rencontrés dans un centre d'apprentissage, jeudi 12 novembre à Kinshasa, des jeunes souhaitent également améliorer leurs compétences pour mieux s'intégrer dans un environnement professionnel international.

« Apprendre l'anglais, c'était juste pour me former et découvrir une nouvelle langue. Mais cela ouvre aussi beaucoup d'opportunités de travail, que ce soit à l'étranger ou ici au Congo », témoigne un jeune apprenant.

Pour d'autres, en revanche, cette démarche est le fruit d'une véritable passion pour les langues étrangères.

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« Je suis intéressée par la culture japonaise. Cette langue me passionne depuis toute petite, car j'écoute souvent de la musique et je regarde des films en japonais. Je voulais aussi les comprendre, d'où ma décision de venir l'apprendre », déclare une autre apprenante du Brotherly Training Center à Kinshasa.

Pour les formateurs en langues, cet engouement est à encourager. Ils estiment que l'apprentissage des langues étrangères constitue un atout majeur dans une ville comme Kinshasa, où les échanges économiques, culturels et professionnels sont de plus en plus ouverts sur le monde.

« L'apprentissage d'une langue internationale est vraiment important. Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus connecté. L'apprentissage des langues étrangères occupe une place essentielle dans le développement personnel et professionnel. La maîtrise de ces langues représente un véritable atout », explique Agapé Buyana, formateur au Brotherly Training Center.

Il encourage ainsi les jeunes à diversifier leurs compétences linguistiques afin de saisir les opportunités qui s'offrent à eux.