Congo-Kinshasa: Plus de 200 000 acteurs informels recensés, le Gouvernement Suminwa accélère leur intégration dans le circuit formel

La Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a présidé, jeudi 12 novembre, au Centre financier de Kinshasa, la cérémonie officielle de remise des premières attestations d'activité et des cartes d'entreprenant. Cette initiative du Gouvernement vise à reconnaître administrativement les activités des petits opérateurs économiques et à leur faciliter progressivement l'accès à la couverture santé, aux mécanismes de financement et à l'accompagnement entrepreneurial.

Cette réforme entend faire de l'économie informelle un levier de croissance économique et d'inclusion sociale.

Dans son allocution, la Cheffe du Gouvernement a rassuré les acteurs de l'économie informelle sur la portée de cette initiative, soulignant qu'elle vise à soutenir leurs activités plutôt qu'à leur imposer de nouvelles contraintes administratives.

« La formalisation n'est pas destinée à vous faire peur. La formalisation n'est pas destinée à fermer vos commerces. La formalisation n'est pas destinée à multiplier les tracasseries administratives. La formalisation que nous voulons doit vous accompagner, vous offrir de nouvelles opportunités et vous ouvrir les portes du développement », a déclaré Judith Suminwa Tuluka.

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L'attestation constitue ainsi une première reconnaissance administrative des activités économiques des petits commerçants et artisans, ouvrant la voie à leur intégration progressive dans les dispositifs d'accompagnement de l'État.

Plus de 200 000 acteurs économiques déjà identifiés

Intervenant à cette occasion, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présenté les avancées de cette réforme engagée depuis près de deux ans. Selon le patron de l'économie congolaise, les opérations de recensement, notamment à Kinshasa, ont permis d'identifier plus de 200 000 acteurs économiques.

Ces travaux ont également abouti à l'élaboration de trois instruments : le Diagnostic de l'économie informelle, la Politique nationale de formalisation et la Stratégie nationale de formalisation.

« Nous avons choisi de faire de la formalisation un parcours, et non un obstacle à franchir d'un seul coup », a souligné le VPM, insistant sur la nécessité d'une approche progressive, adaptée aux réalités des petits entrepreneurs.

La couverture santé, premier avantage concret de la réforme

L'une des innovations majeures de ce programme réside dans l'association de la carte d'entreprenant à un dispositif d'accès à la couverture santé, destiné à protéger les bénéficiaires contre les risques sanitaires susceptibles de compromettre leurs activités économiques.

« Nous ne voulons pas que votre commerce disparaisse parce que vous avez dû payer les frais d'hôpital », a affirmé la Première Ministre, mettant en avant la nécessité de préserver le capital des petits commerçants.

Pour Daniel Mukoko Samba, cette articulation entre formalisation et protection sanitaire constitue une avancée vers une économie plus inclusive.

« Car le succès de cette réforme ne se mesurera pas uniquement au nombre d'acteurs recensés ou d'attestations remises. Il se mesurera surtout aux changements concrets qu'elle produira dans la vie des entreprenants : un meilleur accès aux services, une activité plus stable et de nouvelles perspectives de croissance », a-t-il précisé.

L'accès effectif aux prestations sanitaires reste toutefois soumis aux conditions d'éligibilité et aux modalités de prise en charge prévues par les structures compétentes.

Le Gouvernement entend poursuivre cette dynamique à travers la simplification des démarches administratives, l'inclusion financière, la formation et l'accompagnement des petits entrepreneurs, afin de favoriser leur évolution vers des entreprises davantage structurées.