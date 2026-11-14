Sénégal: Emmanuelle Blatmann prend officiellement ses fonctions d'ambassadrice à Dakar

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Emmanuelle Blatman, nouvelle ambassadrice de la France au Sénégal a officiellement pris ses fonctions ce vendredi à Dakar, a appris l'APS de source diplomatique française.

La diplomate, nommée par un décret du président français en date du 8 octobre 2026, a consacré l'essentiel de sa carrière aux relations entre Paris et le continent africain.

De janvier 2024 à sa nomination, Emmanuelle Blatman était à la tête de la direction de l'Afrique et de l'océan Indien au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Son parcours l'a également conduite à exercer comme ambassadrice de France au Soudan puis au Nigéria.

Emmanuelle Blatmann succède à Christine Fages, en poste depuis trois ans, première femme à avoir occupé ce poste à Dakar.

Lire l'article original sur APS.

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