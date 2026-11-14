Afrique: Tabara Mbodji, de l'arbitrage international au volontariat aux JOJ Dakar 2026

Dakar — Des pelouses africaines et mondiales aux coulisses des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Tabara Mbodji, meilleure arbitre assistante africaine de l'année 2025, a choisi de troquer momentanément son sifflet contre le badge de volontaire pour contribuer, dans l'ombre, à la réussite de ce rendez-vous historique pour le Sénégal et le continent africain.

Souriante, disponible et particulièrement accueillante, Tabara Mbodji ne passe pas inaperçue à la Place du Souvenir africain. Dans l'effervescence de l'exposition "Olympiennes africaines", installée au Musée de la Femme Henriette-Bathily, elle s'active à guider les visiteurs, à organiser les lieux et à veiller au bon déroulement des activités.

Pourtant, derrière cette jeune femme discrète, presque timide au premier abord, se cache une arbitre assistante internationale sénégalaise, dont le caractère et la détermination s'affirment pleinement sur les terrains de football.

Volontaire lors de la première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain, au Sénégal, elle a fait le choix de mettre son temps et son énergie au service de cet événement historique. Un engagement qu'elle assume avec enthousiasme, malgré les exigences de sa carrière sportive et de ses responsabilités professionnelles.

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"Je voulais apporter ma contribution à cette première édition des JOJ organisée en Afrique, plus particulièrement dans mon pays", explique-t-elle, le sourire aux lèvres.

Ce qui l'anime avant tout, c'est la fierté de participer à un rendez-vous historique et de pouvoir, un jour, raconter qu'en tant que sportive et ambassadrice, elle a contribué à faire rayonner l'Afrique et le Sénégal. Pour elle, cette expérience est aussi une manière concrète de témoigner de son attachement à son continent et à sa patrie.

Rencontrée au Musée de la Femme Henriette-Bathily, où se tient l'exposition "Olympiennes africaines", consacrée à l'histoire, aux combats et aux performances des femmes africaines dans le mouvement olympique, Tabara Sakho n'a pas hésité à interrompre ses occupations, malgré la forte affluence, pour répondre aux questions du reporter.

Tout au long de l'entretien, elle s'est montrée à l'aise, enthousiaste et visiblement heureuse de servir son pays autrement que sur les terrains de football. À la voir ainsi, humble et accessible, difficile d'imaginer qu'elle est une arbitre internationale dont l'autorité s'exprime avec fermeté sur le rectangle vert.

Son engagement comme volontaire n'a toutefois pas été un long fleuve tranquille. Initialement prévue pour intervenir comme assistante, elle a dû revoir son rôle à la suite de sa participation à la Coupe du monde féminine U17 au Maroc, disputée du 11 octobre au 7 novembre. Revenue au Sénégal le 4 novembre, après les quarts de finale, elle aurait pu renoncer à son engagement en raison de ses contraintes de disponibilité.

Mais Tabara Mbodji n'en avait pas l'intention. "Quand ils ont voulu me retirer, je leur ai dit : non, ne me retirez pas. J'avais pris la décision de participer à ces Jeux olympiques en tant que volontaire. Que ce soit comme assistante ou autrement, laissez-moi la chance de continuer à participer à ma façon", raconte-t-elle.

Depuis son arrivée, elle s'investit pleinement dans ses missions, malgré la fatigue et les contraintes. Pour elle, concilier arbitrage et volontariat relève avant tout d'une question de volonté et d'organisation. "Quand on veut quelque chose, on se donne à fond", résume-t-elle.

Cette conviction, elle souhaite également la transmettre à la jeunesse africaine et sénégalaise. Pour elle, la réussite d'un événement de cette envergure repose sur la mobilisation de toutes les compétences, au-delà des fonctions et des statuts.

"Que l'on soit espoir ou non, journaliste, arbitre, athlète ou que l'on évolue dans un autre domaine, tout le monde est lié. C'est la main dans la main que nous pouvons réussir cet événement", soutient-elle.

De Bambey aux distinctions continentales

Originaire de Bambey, dans la région de Diourbel (centre), Tabara Mbodji, revendique fièrement ses racines. C'est dans cette localité qu'elle fait ses premiers pas dans l'arbitrage, au sein de la Sous-Commission régionale d'arbitrage de Bambey. Après l'obtention de son baccalauréat, elle rejoint Dakar pour poursuivre ses études, sans pour autant abandonner sa passion.

Elle intègre alors la structure régionale d'arbitrage de Dakar, où la formation continue lui permet de gravir progressivement les échelons : du grade de district à celui de ligue, puis de fédéral, avant d'accéder au statut d'arbitre internationale.

Un parcours qui porte aujourd'hui ses fruits sur la scène continentale. La Sénégalaise a été désignée meilleure arbitre assistante de l'année 2025 lors des CAF Awards, organisés à Rabat, au Maroc. Une distinction qui vient récompenser son travail, sa régularité et sa progression dans l'arbitrage féminin africain.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la continuité de plusieurs désignations majeures. Tabara Mbodji a été retenue pour officier lors de la Coupe d'Afrique des nations féminine Maroc 2024, disputée du 5 au 26 juillet 2025, ainsi que lors de la CAN U17, organisée du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Elle a également pris part à la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF, la même année.

Au fil de sa carrière, la jeune femme a eu l'occasion de travailler aux côtés de plusieurs figures de l'arbitrage féminin africain, dont la Marocaine Bouchra Karboubi, qui a officié lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et des Jeux olympiques de Paris 2024.

Sa participation à la Coupe du monde féminine U17 au Maroc constitue une autre étape importante de son parcours international. "On croise les doigts, on prie et on travaille pour l'avenir. Nous continuons le travail pour pouvoir participer à d'autres Coupes du monde, pas seulement en U17, mais pourquoi pas en U20 ou chez les seniors", confie-t-elle.

Cette progression, elle l'attribue à un travail de longue haleine, à la persévérance et à l'accompagnement des instances d'encadrement.

Une professionnelle accomplie au-delà de l'arbitrage

Mais Tabara Mbodji ne se résume pas à sa carrière sportive. Titulaire d'un master 2 en banque et finance, option comptabilité et gestion financière, elle mène également une carrière professionnelle dans ce domaine. Depuis novembre 2021, elle travaille au sein du groupe Shell, où elle exerce des responsabilités en matière de management et de gestion à la station Shell de Ngor.

Une double vie qu'elle assume pleinement. L'arbitrage occupant une place importante dans son existence, sans être son unique activité.

"En dehors de l'arbitrage, on est une professionnelle quelque part, donc on gagne notre vie. L'arbitrage vient au second plan, c'est une passion qu'on vit à fond, mais cela ne nous empêche pas d'évoluer professionnellement et d'avoir d'autres opportunités et projets", souligne-t-elle.

Installée actuellement à Petit Mbao, à Dakar, avec sa famille, la jeune femme incarne cette génération de femmes africaines qui parviennent à concilier ambition professionnelle et passion.

À la Place du Souvenir africain, au milieu des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire du sport africain, Tabara Sakho poursuit, loin des projecteurs des stades, une autre mission : contribuer à la réussite d'un rendez-vous qui entend inscrire le Sénégal et l'Afrique dans l'histoire olympique.

Et qui sait ? Au regard de son parcours, de ses distinctions, de sa détermination et de son engagement, son propre portrait pourrait, un jour, rejoindre ceux des femmes célébrées à travers cette exposition.