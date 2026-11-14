Sénégal: Diabète - L'État veut renforcer le dépistage précoce

Dakar — Le ministère de la Santé cherche à rapprocher le public des services de contrôle de la glycémie, dans le but de renforcer le dépistage précoce du diabète, dans les zones les plus éloignées des établissements de santé notamment, a appris l'APS du docteur Malick Anne, le chef de la division chargée la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) au sein dudit département ministériel.

"Notre approche consiste à rapprocher les services de dépistage des populations en intégrant la mesure de la glycémie et de la tension artérielle dans les soins de santé primaires", a expliqué M. Anne.

Cette stratégie repose essentiellement sur le renforcement des compétences des prestataires de services des postes et des centres de santé, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des personnes vivant avec le diabète, a-t-il précisé dans une interview accordée à l'APS à l'occasion de la célébration, samedi 14 novembre, de la Journée mondiale du diabète.

"Agir tôt contre le diabète" est le thème des activités prévues pour sensibiliser le public à cette maladie.

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"Le ministère veut également développer le dépistage communautaire en formant les acteurs communautaires et en les dotant de glucomètres et de bandelettes pour faciliter les contrôles", a dit Malick Anne.

Les relais communautaires de santé - les "bàjjanu gox" ou marraines de quartier et les agents de santé communautaire - seront mobilisés pour sensibiliser le public et orienter les personnes présentant des facteurs de risque vers les établissements de santé, selon M. Anne.

Intégration du dépistage du diabète dans le bilan annuel ciblé

"Des campagnes et des stratégies [de sensibilisation] sont également prévues dans les zones éloignées des établissements de santé", a annoncé le chef de la division de la lutte contre les MNT.

D'après lui, la prise en charge du diabète va occuper une place centrale dans le bilan annuel ciblé (BAC), dont le lancement est prévu en 2027.

"Le BAC va consister à proposer systématiquement, à une période choisie de l'année, un paquet de dépistages portant sur certaines MNT et certains cancers", a-t-il expliqué.

Une phase d'expérimentation du bilan annuel ciblé sera déroulée au sein du ministère de la Santé, a dit Malick Anne, ajoutant qu'elle sera suivie d'une phase d'extension. Cette dernière va concerner les autres ministères, les collectivités territoriales et les travailleurs du secteur informel.

"La glycémie fait partie des examens les plus simples, les moins coûteux et les plus utiles à faire chaque année, aux côtés de la tension artérielle et du poids", a souligné M. Anne.

Cinquante pour cent des cas de diabète de type 2 présentent des complications

Le chef de la division chargée de la lutte contre les MNT a insisté sur l'importance du diagnostic précoce, d'autant plus que le diabète de type 2 peut évoluer pendant plusieurs années sans faire apparaître des symptômes.

Cinquante pour cent des personnes vivant avec le diabète de type 2 présentent déjà des complications au moment du diagnostic, a indiqué Malick Anne sur la base de données fournies par l'Organisation mondiale de la santé.

Il conseille aux personnes confrontées à des urines fréquentes, à une soif excessive, à une fatigue persistante, à une perte de poids inexpliquée ou une vision floue de se faire consulter en urgence par un médecin.

M. Anne recommande aussi aux personnes ayant atteint l'âge de 40 ans et ne présentant pas ces symptômes-là de se faire dépister régulièrement. Il conseille à celles vivant dans la sédentarité et présentant des facteurs de risque, dont le surpoids, les antécédents familiaux de diabète et l'hypertension artérielle, de faire de même.

Les femmes enceintes doivent, elles aussi, se faire dépister lors des consultations prénatales. "N'attendez pas d'être malades pour vous faire dépister. Le diabète avance en silence, mais il se détecte facilement et se contrôle bien, s'il est traité tôt", a ajouté M. Anne.