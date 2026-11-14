Sénégal: Le taux de prévalence du diabète de la région de Kaolack dépasse la moyenne nationale (médecin)

Kaolack — Six pour cent des adultes vivant dans la région de Kaolack (centre) ont le diabète, un taux de prévalence supérieur à la moyenne nationale, a indiqué le médecin diabétologue Malick Ngom.

"L'enquête STEPS (enquête menée avec une méthodologie de l'Organisation mondiale de la santé) réalisée en 2024 montre que la prévalence du diabète est élevée dans la région de Kaolack et dépasse la moyenne nationale. Six pour cent au moins des adultes sont atteints de cette maladie", a dit M. Ngom, chef du service de médecine interne de l'hôpital régional El Hadji-Ibrahima-Niass de Kaolack et coordonnateur du centre de diabétologie du même établissement de santé.

Ce centre a reçu 986 patients en 2025 et 788 autres au cours de cette année, a signalé le médecin.

La sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires sont les principales causes de diabète dans la région de Kaolack, d'après lui.

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M. Ngom recommande aux populations de se faire dépister régulièrement, ce qui permet de diagnostiquer la maladie très tôt et d'éviter ses complications.

"Le dépistage n'est pas quelque chose de compliqué. Au centre de diabétologie, le test coûte seulement 1 000 francs CFA (...) Si le résultat est positif, le patient est intégré à un circuit de suivi de la maladie. S'il est négatif, des conseils permettant de prévenir la maladie lui sont donnés", a-t-il expliqué.

Le coordonnateur du centre de diabétologie de l'hôpital El Hadji-Ibrahima-Niass recommande les habitudes alimentaires saines. La sédentarité est un important facteur de diabète, a-t-il rappelé, déplorant la consommation excessive de sucre et d'aliments riches en matières grasses par de nombreuses personnes.

Peu de personnes consomment des fruits et légumes, lesquels sont recommandés pour la prévention de cette maladie, a dit Malick Ngom.

Il conseille de cuire certains aliments à la vapeur et de consommer des légumes crus pour profiter de leur valeur nutritive.

La Journée mondiale du diabète sera célébrée samedi 14 novembre. "Agir précocement contre le diabète" est le thème des activités prévues pour sensibiliser le public à cette maladie.