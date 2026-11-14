Sénégal: Sénégal-Soudan - Près de 259 millions de FCFA de recettes pour le retour des Lions au stade LSS

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir généré 258 millions 873 mille francs CFA de recettes lors du match ayant opposé le Sénégal au Soudan, jeudi , au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, pour le compte de la troisième journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Dans un communiqué rendu public vendredi soir, la FSF précise "que 41 994 billets ont été vendus sur les 43 569 mis en circulation, soit un taux de commercialisation de 96 % de la capacité du stade".

"Ces recettes, selon la même source, constituent le meilleur résultat enregistré dans le cadre de la première expérience de billetterie entièrement digitalisée de la Fédération, qui avait confié la gestion des tickets à son partenaire Orange Sénégal".

Ce dispositif visait à "sécuriser les transactions, à mieux contrôler le circuit de distribution des billets et à limiter les pratiques spéculatives autour des rencontres de l'équipe nationale".

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Toutefois, poursuit le communiqué, la FSF reconnaît des dysfonctionnements dans l'organisation de cette rencontre," des difficultés d'accès et de stationnement, des perturbations du plan de circulation et des bousculades aux portes d'entrée quelques minutes avant le coup d'envoi".

L'instance fédérale a présenté "ses excuses" aux supporters concernés et annoncé qu'un "bilan sera établi avec les différentes parties prenantes".

Les conclusions de cette évaluation, qui seront rendues publiques, permettront de déterminer les mesures correctives à mettre en oeuvre lors du prochain match à domicile des Lions, a assuré l'instance fédérale.

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