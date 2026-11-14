Sénégal: Kaffrine - Huit recettes locales identifiées pour améliorer la nutrition des enfants

Kaffrine — Huit recettes locales susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'alimentation des enfants de moins de cinq ans ont été identifiées, vendredi à Kaffrine (centre), à l'issue d'un atelier de co-création organisé dans le cadre du projet "Nutrition in city ecosystems" (NICE), a constaté l'APS.

Il s'agit notamment du "ndambe amélioré", du "nougouti simb", du "thiéré niébé au lait", de la bouillie enrichie de mil à la farine de simb, du "thiéré mboum dimb", du "sombi niébé", de la purée de niébé et du gâteau de niébé.

"Cette démarche participative vise à valoriser les produits alimentaires disponibles localement, notamment les légumineuses, les oeufs, le poisson et les légumes, afin de favoriser une alimentation diversifiée et nutritive chez les jeunes enfants", a expliqué Khady Thiane Ndoye, Country Program Manager au sein de l'organisation Sight and Life.

Elle s'exprimait à l'issue d'un atelier communautaire consacré au test de goût et à l'évaluation de l'acceptabilité de recettes élaborées à base d'oeufs, de légumes, de céréales et de légumineuses.

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La rencontre s'est déroulée en présence d'Abass Ndour, représentant du Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), d'agents de santé, d'acteurs communautaires et de représentants d'organisations intervenant dans le domaine de la nutrition.

Selon Mme Ndoye, l'objectif est de valider, avec les agents de santé et les communautés, des recettes nutritives adaptées aux besoins alimentaires des enfants de moins de cinq ans.

Les échanges ont également permis d'identifier les habitudes alimentaires des ménages, les croyances, les tabous et les contraintes susceptibles d'influencer la consommation d'aliments nutritifs, a-t-elle ajouté.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'approche Smart Food Tips, qui mise sur le dialogue communautaire, les démonstrations culinaires et les techniques d'entretien motivationnel pour encourager l'adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des enfants", a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Rama Lo, représentante des femmes transformatrices à l'Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés (ObSAT) de Kaffrine, a salué cette démarche, estimant qu'elle contribue à promouvoir une alimentation saine et équilibrée au profit des enfants.