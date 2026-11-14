Sénégal: Thiès - Plus de 48 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le service régional du commerce de Thiès a incinéré vendredi plus de 48 tonnes de produits impropres à la consommation, a constaté l'APS.

"Nous avons procédé aujourd'hui à l'incinération de produits saisis qui sont soit périmés, soit détériorés du fait d'une mauvaise conservation", a souligné Khadim Ndiaye.

Selon lui, il s'agit de 48,306 tonnes d'articles, dont ⁠42 tonnes de produits alimentaires (boissons, biscuits, pâtes alimentaires, laits, moutardes, petits pois, entre autres", qui ont tous été saisis dans le département de Thiès.

Dans le lots de produits incinérés, figurent "5,306 tonnes d'insecticides contrefaits, en plus d'une d'une tonne de divers produits cosmétiques, dont des laits de corps et des déodorants.

S'y ajoutent des produits de quincaillerie, parmi lesquels de la peinture, des colorants, des lampes à incandescence. Il y a aussi des produits pharmaceutiques.

Pour l'adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, "il faut renforcer la sensibilisation, afin de mieux protéger" la population.

Il a aussi appelé les populations à plus de vigilance, face à ces produits périmés ou contrefaits.

Lire l'article original sur APS.

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