Sénégal: Kaolack - Des mareyeurs opposés à une reprise du marché au poisson par l'État

Kaolack — L'Association des utilisateurs du marché central au poisson de Kaolack (centre), par la voix de son secrétaire général, a exprimé, vendredi, son opposition à une éventuelle reprise de cette infrastructure par l'État, plaidant pour le maintien du système de gestion actuel, qu'elle juge favorable à l'amélioration des conditions de travail des mareyeurs.

"Nous n'acceptons pas que l'État récupère le marché central au poisson, car les mareyeurs vivent aujourd'hui dans de meilleures conditions grâce au respect de la convention qui encadre sa gestion", a déclaré le secrétaire général de l'association, Baba Diop, lors d'un point de presse.

Cette réaction fait suite, selon M. Diop, à une correspondance attribuée à la ministre chargée de la Pêche, dans laquelle serait évoquée une volonté de l'État de reprendre la gestion de cette infrastructure.

Construit en 2003 avec l'appui de la coopération japonaise, le marché central au poisson de Kaolack a été confié à la municipalité, en qualité de concessionnaire, en collaboration avec l'Association des utilisateurs du marché.

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Le dispositif de gestion repose sur une convention prévoyant deux organes : un conseil de suivi présidé par le préfet et un conseil de gestion dirigé par le maire, a rappelé le responsable associatif.

Il a estimé que l'application de ces dispositions par l'équipe municipale actuelle, en place depuis 2022, a permis de résoudre plusieurs difficultés auxquelles les mareyeurs étaient confrontés par le passé.

Baba Diop a toutefois indiqué que la convention de gestion est arrivée à échéance depuis 2013, sans avoir été remplacée par un nouvel accord. Une situation qui, selon lui, ne devrait pas remettre en cause les modalités de gestion actuellement en vigueur.

Le secrétaire général de l'association a ainsi invité les pouvoirs publics à préserver le système de gestion existant, soulignant que le marché accueille des mareyeurs venus de différentes localités du pays, qui y exercent leurs activités dans des conditions qu'il juge satisfaisantes.