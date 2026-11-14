Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Centre culturel régional de Diourbel clôture sa fan zone après deux semaines d'animation

Diourbel — Le Centre culturel régional de Diourbel (centre) a clôturé, vendredi soir, les activités de sa fan zone, organisée du 31 octobre au 13 novembre dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec un programme combinant retransmission des compétitions sportives et prestations artistiques et culturelles.

Cette initiative a permis aux populations des trois départements de la région, Diourbel, Bambey et Mbacké, de suivre les compétitions tout en découvrant les expressions artistiques et culturelles locales, a indiqué le directeur du Centre culturel régional, Ibrahima Dioum.

Au programme figuraient notamment des concerts, des sketchs, du slam, des prestations humoristiques ainsi que des démonstrations de boxe et de kung-fu, avec la participation d'artistes et d'acteurs culturels de la région.

Les différentes communautés, notamment les Wolofs, les Sérères, les Lébous , les maures et les Peuls, ont également présenté des expressions de leur patrimoine culturel, dans une dynamique de valorisation de la diversité et de cohésion sociale.

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M. Dioum s'est félicité de la mobilisation des populations et de l'atteinte des objectifs de cette initiative, malgré quelques contraintes liées à la chaleur et aux retards dans le démarrage de certaines prestations artistiques.

Il a estimé que cette fan zone a constitué un espace de rencontre, de partage et de communion entre artistes et populations, soulignant que les JOJ ont offert une opportunité de mettre en évidence le rôle complémentaire du sport et de la culture dans la promotion de la paix, du respect et de l'amitié.