Sénégal: Elu joueur du mois d'octobre en Premier League, Nicolas Jackson, quatrième sénégalais à décrocher cette distinction

Dakar — L'attaquant sénégalais d'Aston Villa, Nicolas Jackson, élu vendredi, joueur du mois d'octobre en Premier League, est devenu le quatrième joueur sénégalais à remporter cette distinction et le premier depuis Sadio Mané, récompensé en novembre 2018 alors qu'il évoluait à Liverpool.

L'avant-centre a terminé en tête des votes après avoir inscrit quatre buts en quatre rencontres au cours du mois d'octobre. Cette distinction est attribuée à l'issue d'un vote combinant les choix d'un panel d'experts, ceux des capitaines des clubs de Premier League et le vote du public en ligne, qui compte pour 10 % du résultat final.

Nicolas Jackson était en concurrence avec Evanilson (AFC Bournemouth), Ezri Konsa et Declan Rice (Arsenal), Jack Rudoni (Coventry City), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), ainsi que Bart Verbruggen et Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion). Il succède à Pascal Groß, élu joueur du mois de septembre.

Jackson est également le premier joueur d'Aston Villa à recevoir cette récompense depuis Christian Benteke, en avril 2015.

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Avant lui, trois autres internationaux sénégalais avaient inscrit leur nom au palmarès de cette distinction. Le premier est Demba Ba, récompensé en avril 2012 après une remarquable série avec Newcastle United. L'attaquant avait inscrit cinq buts en cinq rencontres durant ce mois d'avril.

Le deuxième Sénégalais à décrocher ce trophée est Diafra Sakho. L'ancien attaquant de West Ham avait été élu joueur du mois d'octobre 2014 après avoir marqué trois buts en trois rencontres contre Queens Park Rangers, Burnley et Manchester City.

Sadio Mané est, quant à lui, le Sénégalais le plus titré dans cette catégorie, avec trois distinctions remportées sous les couleurs de Liverpool : en août 2017, mars 2018 et novembre 2018.

Cette récompense du mois d'octobre 2026 vient couronner le bon début de saison de l'ancien joueur de Chelsea. Âgé de 25 ans, Nicolas Jackson, recruté cet été par Aston Villa, totalise dix buts toutes compétitions confondues, dont six réalisations et une passe décisive en neuf rencontres de championnat.

L'attaquant sénégalais s'est également illustré avec la sélection nationale. Il a inscrit un but lors de la victoire du Sénégal face au Soudan (4-1), jeudi, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Jackson avait également trouvé le chemin des filets lors de la première journée face au Mozambique (1-1), avant de délivrer une passe décisive contre l'Éthiopie (1-0), lors de la deuxième journée.