Sénégal: Plus de 34 000 kits scolaires et d'hygiène menstruelle remis à des élèves venus de 11 régions

Diamniadio — Quelque 34 818 kits scolaires et d'hygiène menstruelle ont été remis vendredi à Diamniadio à des élèves des lycées et collèges de 11 régions du pays, ciblés par le Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel plus (SWEDD+), avec l'appui financier de la Banque mondiale, a constaté l'APS.

Le don est composé de 18 893 kits scolaires et de 15 925 kits d'hygiène menstruelle pour un montant global de 493 570 647 FCFA. IL a été remis aux bénéficiaires par le ministre de l'Education nationale et sa collègue en charge de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités.

Le "Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel plus", d'une durée de cinq et financé à hauteur de 100 millions de dollars américains, couvre 11 régions prioritaires du Sénégal, selon les responsables dudit projet.

"Au-delà de leurs valeurs matérielles, ces équipements portent un message très fort. Aucune fille ne devrait voir son parcours scolaire compromis en raison de sa situation économique ou de difficultés liées à sa santé ou à son hygiène menstruelle", a indiqué, Moustapha Guirassy, ministre de l'Education nationale.

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Il a rappelé que l'ambition de son département ministériel "est de construire un système éducatif plus équitable, inclusif et protecteur, dans lequel chaque apprenant, fille ou garçon, dispose des mêmes possibilités aux apprentissages, et conditions de réussite".

Pour sa part, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf a dit que cet appui "traduit la volonté du gouvernement de répondre aux besoins des familles les plus vulnérables et de lever progressivement les frontières qui compromettent l'accès des filles à l'éducation".

Elle a insisté la nécessité de réduire les inégalités d'accès à l'éducation et à combattre les facteurs matériels, sanitaires et sociaux qui "fragilisent le maintien des filles et adolescents à l'école".

"Je voudrais encore saluer cette convergence d'objectifs entre nos deux départements qui constitue un acte majeur pour apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les adolescents et leurs familles", a-t-elle indiqué.