Sénégal: Matam - Des équipements remis aux établissements sanitaires et scolaires et à une association

Matam — Le Conseil départemental de Matam (nord), a remis vendredi, des équipements à des structures sanitaires et scolaires ainsi qu'à une association de jeunes de la région, a constaté l'APS.

Le don est composé de 15 climatiseurs destinés aux trois hôpitaux, de 16 photocopieuses aux lycées et collèges de la région et de cinq motos aux jeunes de l'association "Motos Jakarta" de Bokidiawé.

"Ces dotations s'inscrivent dans le cadre des actions de soutien aux secteurs de la santé, de l'éducation et de la jeunesse", a indiqué le président du Conseil départemental de Matam, Amadou Djibril Diallo, lors de la cérémonie de remise des équipements.

Dans le domaine de l'éducation, 29 établissements scolaires ont été ciblés pour des travaux de réparation de table-bancs et la réhabilitation des salles de classe du collège de Ourossogui et du lycée de Tiguéré, a précisé M. Diallo.

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Les cinq motos remises à l'association motos Jakarta de Bokidiawé sont destinées à renouveler leur parc, a-t-il ajouté.

Les jeunes bénéficiaires avaient déjà reçu une première dotation en motos, dont le remboursement a permis de financer l'acquisition de nouveaux engins.

Selon lui, ces différentes interventions visent à renforcer les capacités matérielles des structures sanitaires et scolaires et à accompagner les initiatives des jeunes dans le département.