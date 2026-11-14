Sénégal: Plus de 1 000 aides techniques d'une valeur de près de 200 millions FCFA octroyées aux personnes handicapées

Dakar — Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a réceptionné, jeudi, un lot de 1 091 aides techniques et matériels de réadaptation destinés à améliorer l'autonomie et les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap, pour un montant global de 198 millions 843 mille 78 francs CFA, a constaté l'APS.

Ces équipements, qui prennent en compte la diversité des déficiences, comprennent notamment 49 kits de pacemakers d'une valeur de 49 millions de FCFA, 115 appareils auditifs évalués à plus de 78 millions de FCFA et 54 laryngophones estimés à près de 32,5 millions de FCFA.

Le lot est également composé de 250 tablettes braille d'une valeur de près de 12,6 millions de FCFA, de 80 lunettes correctrices pour un montant de 14,1 millions de FCFA et de 543 unités de crème solaire évaluées à plus de 12,5 millions de FCFA.

Présidant la cérémonie de réception, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a rappelé que la réadaptation fonctionnelle constitue une composante essentielle de la couverture sanitaire universelle et de la continuité des soins pour les personnes vivant avec une maladie, un traumatisme ou une déficience.

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"Ces équipements ont été acquis dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux aides techniques et aux services de réadaptation fonctionnelle, exécuté par la direction générale de l'Action sociale sur la période 2024-2026", a précisé Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

Le projet prévoit également l'acquisition de composants orthopédiques et de matériels de mobilité, dont la réception est en cours.

Elle a invité les responsables de cette direction, en collaboration avec les services régionaux, à prendre les "dispositions nécessaires pour assurer la distribution des équipements aux personnes qui en ont le plus besoin".

La ministre de la Famille a, par ailleurs, salué le partenariat entre son département, la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées et les organisations représentatives de cette catégorie de la population.

"Un Sénégal juste, c'est un Sénégal où toute personne se sentira sénégalaise, peu importe sa situation, peu importe son handicap, aussi bien physique que financier", a-t-elle déclaré.

De son côté, le président de l'Association des personnes handicapées, Moussa Thiaré, a salué une initiative qui contribue "au respect de la dignité des personnes handicapées, au renforcement de leur autonomie et à leur participation effective à la vie sociale et économique".

M.Thiaré a particulièrement insisté sur l'importance de ces appuis pour les enfants handicapés, estimant qu'ils leur offrent de "meilleures possibilités d'accès à l'éducation, à l'emploi et à un avenir meilleur".

Il a insisté sur la nécessité de considérer les technologies d'assistance "non comme de simples dons, mais comme des investissements sociaux permettant aux personnes handicapées de contribuer au développement national".

Ces équipements constituent également, "un levier important pour favoriser la scolarisation des enfants handicapés, leur accès à l'emploi et leurs perspectives d'insertion sociale".

"Les technologies d'assistance permettent aux personnes handicapées de contribuer efficacement à l'effort national de développement de notre pays", a-t-il déclaré.