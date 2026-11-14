Sénégal: JOJ 2026 - Tiken Jah Fakoly livre un concert de 'paix et d'unité' à Dakar, samedi

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly, va animer, samedi à Dakar à la Place de la Nation, un concert d"'unité et de paix", dans le cadre de la clôture des Jeux olympique de la jeunesse Dakar 2026 (JOJ), a appris l'APS de la figure de proue de la musique reggae.

"Je suis très heureux d'être l'un des seuls artistes hors du Sénégal à venir livrer un concert dans le cadre de la clôture des JOJ. Je vais passer un message de paix et d'unité, car je dis toujours qu'aucun pays africain ne gagnera tout seul", a déclaré l'artiste lors d'une conférence de presse en prélude au concert organisé en collaboration avec la Marie de Dakar.

Quelques artistes et groupe sénégalais vont prester à la première partie de ce concert prévu samedi à partir de 18 heures, notamment Reggae All Stars, BM Jaay, Eliaz, et Bakhao Assiko.

"Le jour où l'on se mettra ensemble, que l'on parlera d'une seule voix, on va gagner tous les combats, celui de la politique et de l'économique. Donc, mon message sera celui de continuer à plaider pour un rapprochement des uns et des autres", a prêché l'artiste.

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Il s'est toutefois félicité du bon déroulement de la cérémonie d'ouverture des JOJ, tout en soulignant l'importance de la mise en valeur de la culture traditionnelle sénégalaise, au cours de cet événement.

"Les JOJ c'est un événement qui se passe au Sénégal mais qui est africain. Et donc j'aurai sûrement, l'occasion de rencontrer certains Reggaemen sénégalais", a-t-il ajouté.

"Tiken c'est quelqu'un d'engagé. Il n'a rien à prouver. L'idée c'est que Dakar vive, car nous ne pouvons pas être en face de l'océan Atlantique, à 8 h de New York, à 6 h de Paris, à 1 h de Bamako, à 2 h d'Abidjan et ne pas faire bouger les choses", a quant à lui, soutenu, le directeur de la Culture et du Tourisme de la municipalité de la capitale, Macky Madiba Sylla.

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