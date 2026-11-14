Sénégal: La DER/FJ veut faire des JOJ un levier d'inclusion des jeunes vulnérables

Mbour — La Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) entend faire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 un levier d'inclusion économique et sociale des jeunes issus des couches vulnérables, à travers des initiatives de mobilisation et d'accompagnement, a déclaré, vendredi à Saly, son délégué général, Abdoulaye Niane.

"Nous avons souhaité fédérer toutes ces catégories de jeunes pour répondre à l'appel des autorités", a-t-il indiqué, lors d'une activité organisée dans le cadre des JOJ, en présence de jeunes venus notamment de Dakar, de Saly et du département de Mbacké, ainsi que de jeunes en situation de handicap.

Cette initiative vise à permettre à des jeunes qui suivent habituellement les compétitions à travers les médias de prendre part à cette manifestation sportive internationale, a ajouté Abdoulaye Niane.

Il a annoncé que "la DER/FJ compte poursuivre cet accompagnement à travers des formations, des mécanismes de financement et des partenariats avec des institutions, notamment le Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) de l'Université du Sine-Saloum" (centre).

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"Des échanges ont notamment porté sur les possibilités d'accompagner les étudiants originaires du département de Mbacké dans l'accès au logement et aux activités universitaires, ainsi que sur des perspectives d'insertion professionnelle", selon le délégué général.

Il a par ailleurs salué "la réussite des JOJ", estimant que "cette première organisation sur le continent africain témoigne de la capacité du Sénégal à relever de grands défis sportifs et organisationnels".