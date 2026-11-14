Sénégal: IShowSpeed sacré streamer de l'année pour la troisième fois consécutive

Le créateur de contenu américain IShowSpeed continue de marquer l'univers du streaming.

Il a remporté, jeudi 12 novembre 2026, le trophée de « Streamer of the Year » aux Streamer Awards 2026, pour la troisième année consécutive. Une distinction qui vient consacrer une année particulièrement riche pour celui qui avait notamment fait escale au Sénégal en janvier dernier, lors de sa tournée africaine.

IShowSpeed confirme son hégémonie dans l'univers du streaming. Le jeune créateur de contenu américain a remporté, pour la troisième fois consécutive, le prix de « Streamer of the Year » lors de la sixième édition des Streamer Awards, organisée le 12 novembre 2026 à Los Angeles, aux États-Unis. Il avait déjà décroché cette distinction en 2024 et en 2025.

Au-delà de ce sacre, le vidéaste est également reparti avec le trophée de « Best IRL Streamer », qui récompense les créateurs spécialisés dans les diffusions en direct de leurs expériences et interactions dans la vie réelle. Il a aussi été distingué dans la catégorie « Best Streamed Series » pour sa série consacrée à la Coupe du monde de football 2026. Au total, trois récompenses sont venues couronner sa soirée.

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Le Sénégal en live (par Arame NDIAYE)

Mais c'est surtout son discours de remerciement qui a retenu l'attention. À la surprise générale, IShowSpeed a choisi de s'exprimer entièrement en indonésien, adressant un clin d'oeil à une communauté qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux lors de ses précédents voyages. « Merci beaucoup à tous. Je suis parti de zéro, juste un petit garçon avec un grand rêve. Vous êtes avec moi depuis le début, vous n'êtes pas seulement des fans, vous êtes ma famille », a-t-il déclaré, selon la publication de Rapunchline.

Un passage remarqué au Sénégal

Cette nouvelle distinction fait également écho à son passage au Sénégal, en janvier 2026. Dans le cadre de sa tournée africaine baptisée « Speed Does Africa », le streamer avait posé ses valises à Dakar les 20 et 21 janvier, avec l'ambition de parcourir une vingtaine de pays en 28 jours. Une aventure suivie en direct par des millions d'internautes à travers le monde.

Son séjour sénégalais avait été marqué par une immersion dans plusieurs facettes du patrimoine national. Première étape : l'île de Gorée. Vêtu du maillot de l'équipe nationale du Sénégal floqué du numéro 7, le jeune Américain avait découvert la Maison des Esclaves et son histoire. Une séquence particulièrement suivie par sa communauté internationale, au cours de laquelle il avait évoqué le lien historique entre l'Afrique et la diaspora afro-américaine.

À Dakar, IShowSpeed avait également fait escale à la plage de Soumbédioune. Accueilli par les lutteurs Reug-Reug et Siteu, il s'était prêté à quelques démonstrations de lutte sénégalaise, sous les acclamations d'un public enthousiaste. Sa visite s'était poursuivie au Monument de la Renaissance africaine, où une démonstration de danse traditionnelle « Kumpo », issue de la culture diola, lui avait été présentée.

Sa venue coïncidait également avec les célébrations du deuxième sacre continental des Lions du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. Le streamer avait ainsi pris part à l'effervescence populaire entourant le retour des champions d'Afrique, après leur victoire face au Maroc en finale.

Cette tournée africaine, qui s'est achevée le 27 janvier 2026, aura permis à IShowSpeed de mettre en lumière différentes expressions culturelles du continent, des spécialités culinaires aux danses traditionnelles, en passant par les pratiques sportives. Son passage au Sénégal avait notamment contribué à exposer des lieux emblématiques du pays à une audience internationale.