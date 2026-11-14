Sénégal: Monument de la Renaissance africaine - La Parade des communautés africaines célèbre l'unité dans la diversité

Drapeaux déployés, troupes artistiques en tenue d'apparat et visiteurs devenus spectateurs : le Monument de la Renaissance africaine a accueilli dans la soirée du jeudi, la Parade des communautés africaines, une manifestation culturelle organisée dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Autorités sénégalaises et corps diplomatique y ont vu bien plus qu'un défilé.

La capitale sénégalaise a vibré jeudi soir au rythme des nations africaines et du monde, dans le cadre des activités culturelles organisées en parallèle des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ainsi, la culture constitue pour les initiateurs de cette parade des nations, une force de cohésion.

Ayant présidée cette cérémonie, la ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a tenu des propos similaires sur la portée de la parade, y voyant « une preuve supplémentaire » de la capacité de l'Afrique à se rassembler.

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Elle a salué l'action culturelle déployée autour des JOJ, qu'elle juge « un excellent prétexte » et une occasion de réunir la communauté culturelle africaine autour de la culture, qu'elle présente comme le meilleur vecteur de cohésion sociale, « une force qui ne divise pas mais qui élève » tout le monde.

Un « acte politique fort »

Pour l'ambassadeur du Cameroun à Dakar, Joe Koe Ntonga, l'événement « dépasse la simple manifestation culturelle ». Il y voit « un acte politique fort », qui rappelle que la culture est « cette sève qui irrigue les nations » et l'un des vecteurs les plus sûrs pour réaliser l'unité dans la diversité, dans le respect de toutes les identités.

Selon le diplomate, la parade et les prestations artistiques traduisent « une commune volonté de progresser ensemble et de façon harmonieuse », et ont offert en une soirée « ce que bien des discours peinent à dire ».

De son côté, l'administrateur général du Monument, Birame Mbarou Diouf, cette parade des nations « n'est absolument pas un simple défilé en soi ». Elle constitue, selon lui, « le coeur battant et le pouls de notre humanité partagée qui bat à l'unisson ».

Senny Camara, la kora au féminin, en concert à l'Institut français de Dakar

Il y a vu la preuve que l'Afrique, « dans sa grande diversité, sait se rassembler pour célébrer ce qui nous unit », avant de souligner la portée symbolique de ces drapeaux, « étendards de nos souverainetés », qui ont flotté et illuminé la statue incarnant la renaissance collective du continent.

L'administrateur général a profité de la cérémonie pour annoncer l'ouverture prochaine, au sein du Monument, d'une grande exposition consacrée aux figures de la Résistance et de la Renaissance africaines. Conçue avec les ambassades et des universités africaines, elle réunira plus d'un millier de figures historiques et emblématiques de l'Afrique et de sa diaspora.