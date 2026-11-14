Cap-Vert: Corridor Dakar-Praia - Le Sénégal et le Cap-Vert veulent accélérer leurs échanges maritimes

En mission officielle à Praia, le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Ousseynou Pouye, a engagé des discussions avec les autorités cap-verdiennes pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Au coeur des échanges : la mise en place d'une liaison maritime régulière Dakar-Praia, avec la construction annoncée d'un cargo de 5 000 tonnes par le COSEC.

Cette mission s'inscrit dans les préparatifs du Forum international des chargeurs africains (FICA), prévu à Dakar du 30 novembre au 2 décembre 2026, avec le Cap-Vert comme pays invité d'honneur. Après une visite à l'ambassadeur du Sénégal à Praia, Ely Sy Beye, Ousseynou Pouye a été reçu par le ministre cap-verdien de l'Économie, du Commerce, de l'Industrie et de la Transition numérique, António Baptista, auquel il a remis l'invitation officielle au forum. Les deux responsables ont plaidé pour une meilleure coopération entre les opérateurs économiques, notamment dans les secteurs agricole et commercial.

Devant les représentants du secteur privé, le patron du COSEC a annoncé la construction, sur fonds propres de l'institution, d'un navire cargo de 5 000 tonnes destiné au transport de produits sénégalais vers l'archipel. Une annonce saluée par Marcos Rodrigues, président de la Chambre de commerce et du patronat cap-verdien. « Nous importons tout de l'Europe alors que le Sénégal a tout ce dont nous avons besoin », a-t-il souligné, exprimant son intérêt pour cette future liaison.

En attendant la livraison du navire, Ousseynou Pouye a également annoncé que le COSEC envisageait d'affréter un bateau pour assurer la liaison Dakar-Praia. Avec le ministre cap-verdien des Transports et de la Mer, il a par ailleurs évoqué le renforcement des échanges commerciaux et le développement du transport maritime de passagers.

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Pour les autorités cap-verdiennes, le Sénégal pourrait devenir une porte d'entrée de l'archipel vers les autres marchés africains, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). La mission a enfin permis de confirmer la participation du ministre António Baptista au FICA 2026, à Dakar.