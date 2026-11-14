Sénégal: Plus de 493 millions de FCFA mobilisés pour soutenir la scolarisation des filles

Le maintien des filles à l'école passe aussi par la prise en charge des contraintes matérielles et sanitaires qui freinent leur parcours scolaire. Dans cette perspective, le ministère de l'Éducation nationale a mobilisé plus de 493 millions de FCFA pour le déploiement de kits scolaires et d'hygiène menstruelle au profit des adolescentes, dans le cadre du programme SWEDD+.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, ont coprésidé, ce vendredi 13 novembre 2026, la cérémonie officielle de réception et de lancement de la distribution de ces équipements. L'initiative bénéficie de l'appui de la Banque mondiale et du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).

D'un montant global de 493 570 647 FCFA, l'opération prévoit la mise à disposition de 18 893 kits scolaires, évalués à 211 692 147 FCFA, ainsi que de 5 925 kits d'hygiène menstruelle, d'une valeur de 281 878 500 FCFA. Les premiers visent à alléger les dépenses des familles et à faciliter l'accès des filles aux fournitures scolaires. Les seconds doivent contribuer à préserver la santé et la dignité des adolescentes, tout en favorisant leur assiduité en classe.

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Pour le ministre Moustapha Mamba Guirassy, l'accès à l'éducation ne saurait se résumer à une simple inscription dans un établissement scolaire. « Il suppose que chaque enfant puisse apprendre dans des conditions dignes et favorables jusqu'à son terme », a-t-il souligné.

L'hygiène menstruelle, un enjeu de maintien à l'école

Au-delà de l'appui matériel, cette initiative met en lumière les obstacles qui continuent de compromettre la continuité du parcours scolaire de nombreuses filles. Les difficultés économiques des familles, mais également les contraintes liées à la gestion de l'hygiène menstruelle, peuvent affecter leur présence en classe et leurs conditions d'apprentissage.

À travers le sous-projet « Maintien des filles à l'école », intégré au programme SWEDD+, les autorités entendent ainsi agir sur ces facteurs de vulnérabilité. L'objectif est de créer un environnement scolaire plus favorable, dans lequel les adolescentes ne sont pas contraintes de renoncer à leur éducation pour des raisons matérielles ou sanitaires.Cette démarche s'inscrit dans les ambitions de la Vision Sénégal 2050, qui place l'éducation et l'équité au coeur du développement national.