Sénégal: Les lionceaux reçoivent le drapeau national

À quelques jours de leur départ pour le Qatar, les Lionceaux du Sénégal ont reçu, ce vendredi 13 novembre, le Drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly. Une cérémonie qui marque le début de leur mission mondiale, avec l'ambition de faire honneur au football sénégalais.

Les couleurs nationales sont désormais confiées aux Lionceaux. Au Stade Léopold Sédar Senghor, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a procédé, ce vendredi 13 novembre 2026, à la remise officielle du Drapeau national à la sélection masculine U17. Celle-ci représentera le Sénégal à la Coupe du monde de la catégorie, prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.

La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du bureau de la Fédération sénégalaise de football (FSF), notamment du secrétaire général et du troisième vice-président, Pape Sidy Lô. Prenant la parole au nom du président de la Fédération, ce dernier a souligné l'importance de cette participation, qui offre au Sénégal une nouvelle occasion de faire rayonner son football sur la scène internationale.

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Au nom des joueurs, le sélectionneur national, Lamine Sané, a réaffirmé la détermination du groupe à défendre dignement les couleurs nationales. Il a assuré que les jeunes joueurs donneront le meilleur d'eux-mêmes pour représenter le pays durant cette compétition mondiale.

Dans son allocution, la ministre a, pour sa part, invité les Lionceaux à faire preuve de détermination, de discipline et d'esprit de conquête. Elle les a exhortés à poursuivre la dynamique des performances du football sénégalais, en rappelant notamment leur sacre continental décroché à Rabat, en juin 2026. Un parcours qu'elle les encourage à prolonger sur la scène mondiale.

En remettant le Drapeau national au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Djirèye Clotilde Coly a rappelé aux jeunes internationaux la responsabilité qui leur incombe : porter haut les couleurs du Sénégal et se montrer dignes ambassadeurs de la Nation.

« L'esprit du Lion, c'est le combat, c'est l'offensive, c'est le courage ! », a lancé la ministre aux joueurs. Un message de mobilisation à quelques jours du rendez-vous qatari, où les Lionceaux tenteront de faire honneur au football sénégalais et de porter les espoirs de tout un peuple.

Pour rappel, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026 se déroulera au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026