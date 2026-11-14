Sénégal: Protection des consommateurs - 48,306 T de produits impropres à la consommation incinérés à Thiès

Sous la supervision de l'adjoint au gouverneur chargé du développement de la région de Thiès, la direction régionale du Commerce a procédé, ce vendredi 13 novembre 2026, à la destruction, par incinération, de plus de 48 tonnes de produits impropres à la consommation.
L'opération exécutée par les éléments de la Brigade des Sapeurs-pompiers s'est déroulée, en présence du commandant de la Compagnie de Gendarmerie, du commandant des Sapeurs-pompiers, du commissaire Central, des responsables des associations de consommateurs.
Ces produits d'une quantité de 48,306 tonnes, sont composés de 42 tonnes de produits alimentaires (boissons, biscuits, patte alimentaires, laits, moutardes, petits pois, etc.), 5,306 tonnes d'insecticides contrefaits, une tonne de divers produit cosmétiques (lait de corps, déodorant, etc.), de produits de quincaillerie (peintures, colorants, lampes à incandescences, etc.) et des produits pharmaceutiques.