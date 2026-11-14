Sénégal: Protection des consommateurs - 48,306 T de produits impropres à la consommation incinérés à Thiès

Sous la supervision de l'adjoint au gouverneur chargé du développement de la région de Thiès, la direction régionale du Commerce a procédé, ce vendredi 13 novembre 2026, à la destruction, par incinération, de plus de 48 tonnes de produits impropres à la consommation.

L'opération exécutée par les éléments de la Brigade des Sapeurs-pompiers s'est déroulée, en présence du commandant de la Compagnie de Gendarmerie, du commandant des Sapeurs-pompiers, du commissaire Central, des responsables des associations de consommateurs.

Ces produits d'une quantité de 48,306 tonnes, sont composés de ⁠42 tonnes de produits alimentaires (boissons, biscuits, patte alimentaires, laits, moutardes, petits pois, etc.), ⁠5,306 tonnes d'insecticides contrefaits, une tonne de divers produit cosmétiques (lait de corps, déodorant, etc.), de produits de quincaillerie (peintures, colorants, lampes à incandescences, etc.) et des produits pharmaceutiques.