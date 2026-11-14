Afrique: CAN 2027 - L'Éthiopie fait tomber le Mozambique et ouvre la voie au Sénégal

L'Éthiopie a créé la sensation dans le groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. Battue lors de ses deux premières sorties, la sélection éthiopienne est allée s'imposer à Maputo face au Mozambique (0-1). Un succès précieux, qui relance les Walya dans la course à la qualification et fait les affaires du Sénégal.

Les Éthiopiens ont ainsi décroché leurs premiers points dans ces éliminatoires, tandis que les Mambas manquent l'occasion de conforter leur deuxième place. Avec cette défaite, le Mozambique reste bloqué à quatre points, derrière le Sénégal, solide leader avec sept unités après sa large victoire (4-1) contre le Soudan, jeudi, au stade Léopold Sédar Senghor.

Les Lions disposent désormais de trois points d'avance sur les Mozambicains et de quatre sur les Walya. Le Soudan, lui aussi crédité de trois points, ferme la marche. Le déplacement à Khartoum, lundi, sera donc une étape importante pour les hommes de Patrick Vieira afin de sécuriser la qualification. Un succès les porterait à dix points et les placerait en position très favorable pour décrocher l'une des deux places qualificatives de la poule J.