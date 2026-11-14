Sénégal: Ziguinchor veut miser sur le sport pour briser les barrières du handicap

Dans la capitale régionale du Sud, le handicap ne doit plus être un obstacle à la pratique sportive ni à la participation à la vie sociale. À travers un projet de deux ans, l'ONG Aïda mise sur le handisport pour renforcer les capacités des personnes en situation de handicap et faire du sport un véritable levier d'autonomie et d'inclusion.

ZIGUINCHOR - Sur un fauteuil roulant, ils vont bientôt avoir le ballon entre les mains et le regard tourné vers le panier. C'est ce défi que les personnes en situation de handicap s'apprêtent à relever un nouveau défi. Ici, on veut faire du sport un espace où chacun peut trouver sa place, développer ses capacités et prendre part à la vie collective. À Ziguinchor, cette ambition prend forme avec le lancement, hier, d'un projet consacré à la promotion de l'inclusion sociale et économique des personnes handicapées par la pratique sportive.

Mis en oeuvre par l'ONG Aïda, avec le financement de la coopération valencienne et l'appui du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à travers la Direction régionale de l'Action (Dras), ce programme s'étend sur deux ans. Il entend favoriser l'accès des personnes en situation de handicap aux activités sportives, tout en formant des ressources humaines capables de pérenniser cette dynamique dans la région. Pour amorcer cette démarche, une formation de dix jours, prévue du 12 au 22 novembre, est organisée au profit des athlètes et des encadreurs. Elle porte principalement sur le basket-ball en fauteuil roulant, mais prévoit d'autres disciplines, notamment le volley-ball. Cette approche repose sur un principe de formation. « Nous lançons un projet sportif entièrement destiné aux personnes en situation de handicap, avec pour objectif de favoriser leur inclusion sociale et économique dans la région de Ziguinchor », a expliqué Blanca Orduna, coordonnatrice de l'ONG Aïda.

Des bénéficiaires appelés à devenir des encadreurs

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Les participants, une fois formés, vont devenir des encadreurs afin d'élargir le nombre de bénéficiaires. Au-delà de l'initiation à la pratique sportive, l'ambition est de former des ressources humaines capables, à leur tour, de transmettre leurs connaissances et d'encadrer d'autres personnes « handicapées ». « Nous voulons que toutes les personnes vivant avec un handicap puissent profiter de cette initiative. Chacun doit avoir la possibilité de maîtriser le basket-ball en fauteuil roulant et de prendre part aux activités proposées », a-t-elle souligné. Pour la Ligue handisport de Ziguinchor, cette initiative vient répondre à une attente des personnes concernées. Son président, Henry Ndecky, salue un accompagnement qui, selon lui, pourrait contribuer à donner un nouvel élan au sport adapté dans la région. « Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction cette initiative de l'ONG Aïda, qui s'engage à accompagner le handisport pendant deux ans à Ziguinchor. Les efforts que nous consentons aujourd'hui porteront leurs fruits dans les années à venir », s'est-il réjoui.

Au-delà de la dimension sportive, le responsable insiste sur la nécessité de garantir aux personnes « handicapées » les mêmes droits et les mêmes possibilités de participation que les autres citoyens. « Le sport est un droit pour tous. Les personnes en situation de handicap ne doivent pas être oubliées et les pouvoirs publics doivent davantage les prendre en compte », a plaidé M. Ndecky. À travers ce programme, l'ONG Aïda et la Ligue handisport entendent ainsi faire tomber les barrières qui limitent encore l'accès des personnes « handicapées » à la pratique sportive. À Ziguinchor, l'enjeu dépasse désormais les terrains. Et tous souhaitent faire du sport un instrument de dignité et de pleine participation à la vie de la communauté.