Afrique: Tunisie-Ghana - Un programme d'action commun pour renforcer la coopération bilatérale

La Tunisie et le Ghana ont convenu d'élaborer un programme d'action commun pour renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, à l'issue d'un entretien vendredi à Accra entre les ministres des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti et Samuel Okudzeto Ablakwa.

Ce programme, prévu pour les deux prochaines années, portera notamment sur la coopération diplomatique, l'actualisation du cadre juridique bilatéral, les échanges commerciaux et les investissements conjoints, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Les deux ministres ont également convenu d'étendre ce partenariat aux secteurs du transport, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que de mettre en place un mécanisme de coordination sur les questions continentales et internationales d'intérêt commun.

La rencontre s'est tenue en marge de la 27e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, à laquelle participe le chef de la diplomatie tunisienne.consolider les relations entre Tunis et Accra, établies en 1957, sur la base des intérêts communs et des bénéfices mutuels.