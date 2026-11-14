Tunisie: Nafti réaffirme l'engagement de Tunis en faveur de la réforme financière de l'UA

La Tunisie a réaffirmé son engagement en faveur de la réforme structurelle, financière et institutionnelle de l'Union africaine (UA), dans le cadre de sa participation au comité présidentiel chargé de superviser ce processus, a indiqué vendredi le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti.

S'exprimant lors de la 27e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UA, tenue à Accra (Ghana), le ministre a souligné la nécessité de garantir à l'organisation des ressources suffisantes et un financement durable, afin de préserver son autonomie financière et de lui permettre de mener à bien ses missions en matière de paix, de sécurité, d'intégration continentale et de développement durable.

Il a plaidé pour une approche réaliste et équilibrée des défis financiers de l'organisation, tenant compte des capacités économiques et financières des Etats membres, tout en préservant les accords conclus sur leurs contributions au budget de l'UA et au Fonds pour la paix pour la période 2027-2029.

Nafti a également exprimé le soutien de la Tunisie aux propositions visant à mobiliser de nouvelles ressources, tout en appelant à des études approfondies sur leurs incidences économiques, financières et institutionnelles.

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Il a enfin insisté sur la nécessité d'une approche consensuelle fondée sur la responsabilité partagée, le respect de la souveraineté des Etats, la rationalisation des dépenses et la bonne gouvernance.