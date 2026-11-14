Tunisie: Transition numérique soutenue par le Chef de l'état - L'État à l'heure du digital

La Tunisie nouvelle compte bien opter pour des approches nouvelles et innovantes pour réaliser son décollage sur des fondements solides dans les différents domaines, politique, économique et, bien évidemment, social, ce dernier volet constituant la pierre angulaire de l'Etat moderne et du développement équitable profitant à toutes les catégories de citoyens à travers les diverses régions du pays.

Et pour ce, tout est mis en oeuvre en vue de la modernisation de l'Etat grâce à une amélioration des services publics et à une lutte sans merci contre la corruption et l'incompétence en mettant en place les ingrédients indispensables en faveur de la transition numérique présentée par le Président de la République comme étant un pilier stratégique de la refondation de l'État tunisien, de la modernisation administrative, de la transparence et de la lutte contre la corruption.

Joignant l'acte aux promesses, on recense, déjà, plus de 114 projets de transformation numérique en cours faisant de l'année 2026 la phase du démarrage effectif concernant de nombreux services en ligne dont notamment l'application mobile «Khadamet» permettant aux citoyens d'effectuer des démarches et autres prestations administratives à distance tout en encourageant le règlement des frais par paiement électronique.

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On n'oublie pas qu'il s'agit d'une véritable stratégie mettant l'accent sur l'extension du haut débit, la cybersécurité, l'ouverture des données, plus connue sous l'appellation open data, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle au service du développement économique et social, élevée au rang de dimension institutionnelle dans la mesure où, selon les orientations présidentielles, la numérisation qualifiée d'outil de rationalisation des procédures, a pour objectif la réduction des intermédiaires tout en dépassant les procédures jugées inutiles.

A mettre en exergue, également, la célèbre déclaration du Président Kaïs Saïed, à la fin de l'année dernière 2025, en saluant le "tournant historique" que représente la révolution numérique tout en mettant en garde contre les éventuelles dérives des mutations actuelles et encourues aussi bien à l'échelle nationale qu'à celle régionale et internationale dans la mesure où tous les pays, y compris le nôtre, sont appelés à être en phase avec ces transformations majeures dans le sens où la numérisation constitue, selon les propos du Chef de l'Etat, un puissant levier décisif dans la plupart des secteurs, notamment en matière de lutte anti-corruption.

Or, comme il existe souvent, le revers de la médaille, les avancées numériques, qui offrent, certes, de multiples avantages, s'accompagnent, également, de sérieux risques qu'il est impératif de maîtriser dans le but de sauvegarder les valeurs et prévenir toute instrumentalisation des technologies de communication à des fins de manipulation ou de désinformation.

Il convient de mentionner qu'il est nécessaire d'élaborer des écosystèmes d'IA basés sur l'importance des connaissances et de l'expertise, l'élaboration de politiques et de législations afin de garantir une utilisation sûre et équitable des technologies et être au service du développement économique et social des populations dans les différentes régions du pays.

Ainsi et grâce aux efforts inlassables du gouvernement, sur instructions présidentielles, la Tunisie est déterminée à faire de l'année 2027 une étape charnière de la transition numérique grâce à, outre la dématérialisation des démarches administratives, la souveraineté numérique et le développement des infrastructures dans l'objectif de réaffirmer la compétitivité économique et améliorer la productivité.

D'ailleurs, c'est dans cet esprit que le ministre des Technologies de la communication vient d'annoncer une accélération des réformes structurelles et la poursuite des projets nationaux stratégiques avec un renforcement de la numérisation des services les plus demandés et au lancement de projets structurants.

Les autorités compétentes misent, d'ailleurs, sur bon nombre d'axes dont notamment la digitalisation globale des services publics, le renforcement de la souveraineté numérique, le développement des usages de l'intelligence artificielle et la maîtrise des ressources et des systèmes numériques nationaux, ce qui représente une réelle orientation dans le Plan de développement 2026/2030.

En définitive, et grâce à l'impulsion du Président Saïed, on assiste à une intégration plus large des technologies dans les processus de développement avec l'ambition d'améliorer les performances des secteurs économiques et la capacité des entreprises à s'adapter aux mutations technologiques internationales.