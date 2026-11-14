Tunisie: Prolifération des cas d'intoxication alimentaire - Qu'attend-on pour agir?

Que se passe-t-il sous nos cieux? On s'endort avec des soucis de la vie quotidienne pour se réveiller sur un fait divers qui tombe comme un couperet. Outre les crimes, la drogue en milieu scolaire, les terribles accidents de la route, l'intoxication alimentaire au sein des cantines ou des foyers universitaires, elle aussi, demeure un drame de trop. Le secret étant dans les coulisses de la cuisine.

Pas plus tard que lundi dernier, 11 élèves du lycée secondaire du 14-Janvier, à Makthar, dans le gouvernorat de Siliana, ont présenté des symptômes d'intoxication alimentaire, à savoir des douleurs abdominales et des vomissements, survenus peu après le dîner à l'internat dudit lycée. Ces troubles digestifs auraient ainsi favorisé l'hypothèse d'une suspicion d'infection, suite à un repas collectif. Heureusement que ces jeunes lycéennes ont été immédiatement prises en charge dont l'état de santé était stable, selon les premières déclarations, à la Tap, Adnane Laâbidi, coordinateur régional de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa), à Siliana.

Intoxication, les cas sont légion

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Et ce n'est pas tout : quarante-huit heures plus tôt, soit dans la nuit de vendredi à samedi derniers (6-7 de ce mois), un autre cas d'intoxication alimentaire a été signalé, touchant 22 autres élèves du lycée pilote de Sidi Bouzid, ayant nécessité leur transfert, de toute urgence, à l'hôpital universitaire de la région, grâce à l'intervention des unités de la Protection civile. « Après avoir reçu les soins nécessaires, ces élèves ont été autorisés à regagner leur domicile », a indiqué à la Tap Béchir Saïdi, directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé. Et comme à l'accoutumée, les prélèvements ont été effectués et les enquêtes diligentées, afin de déterminer les causes et délimiter les responsabilités.

D'ailleurs, comme dans pareilles circonstances, ces procédures d'investigation, qui avaient, d'emblée, donné une impression de sérieux et de rigueur, n'ont rien, en fait, d'exceptionnel, d'autant plus qu'elles n'aboutissent à aucun résultat. Et combien d'affaires similaires ont été reléguées aux oubliettes, sans que l'auteur ne soit identifié ou poursuivi en justice. C'est le cas, autrefois, de ces commissions d'enquête constituées sur un dossier donné, et qui ont fini par être enterrées à jamais.

Car ces cas d'intoxication ne sont plus isolés. Ils sont légion, traduisant ainsi une mentalité de négligence et d'impunité tolérée. L'on garde encore en mémoire, en octobre 2022, le cas des 26 élèves transférés à l'hôpital local de Hidra, à Kasserine, après avoir été intoxiqués, suite à un repas qui leur a été servi dans un foyer de la région. Un an auparavant, le 12 octobre 2021, six élèves en formation professionnelle à Sbeitla (Kasserine) ont été aussi victimes d'une contamination alimentaire. Ceux-ci auraient mangé une sauce à l'haricot, et dont les causes étaient, alors, ignorées.

En 2013, à Sbiba, dans le même gouvernorat, 58 élèves internes ont été également hospitalisés, après avoir été intoxiqués par de la sardine en conserve dont la date de péremption aurait été largement dépassée. D'autres cas similaires ont été relevés dans pas mal de régions du pays.

Des questions qui nous interpellent !

Ces drames, aussi fréquents, sont dus à l'ingestion d'aliments impropres à la consommation, n'en finissent pas de faire couler beaucoup d'encre sans que les coupables qui devraient rendre des comptes, afin que cela ne se reproduise plus.

On est en droit de se poser la question suivante: nos aliments sont-ils, vraiment, sûrs ? D'après ce que l'on constate, rien n'est évident ! Du reste, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'on mange, et encore moins sur l'origine et la qualité des aliments que l'on consomme au quotidien. Ce manque de transparence et de traçabilité est source d'incertitude quant à la fiabilité du contrôle sanitaire des produits exposés sur nos étals et l'authenticité des ingrédients qui les composent. Beaucoup continuent à dominer le marché, mettant notre santé en péril.

Quid de la responsabilité de l'Insspa et celle des brigades de contrôle d'hygiène? Bien que l'on fasse état de milliers de tonnes de produits périmés ou avariés saisis en flagrant délit, on n'entend pas parler d'actions en justice intentées contre qui que ce soit. Certes, la guerre anti spéculateurs se poursuit sans relâche, mais on est encore loin, semble-t-il, de crier victoire.

Que faire pour en finir avec cette nonchalance à l'égard de la sécurité alimentaire ? Combien de cas mortels faudrait-il atteindre pour décréter l'état d'urgence? Pourquoi toutes les enquêtes qui ont été ouvertes sur les circonstances d'intoxication alimentaire n'ont pas été suivies d'effet, et encore moins de sanctions? Autant de questions qui nous interpellent, dans l'espoir d'apporter un jour des réponses claires.

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